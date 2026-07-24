Policie prověřuje smrt dítěte po pádu ze stožáru na Trutnovsku

Policie prověřuje případ dítěte, které o víkendu utrpělo na Trutnovsku smrtelné zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. Policisté zjišťují, jestli někdo nese za neštěstí odpovědnost. Nikoho zatím v případu neobvinili, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Šárka Pižlová. O případu informoval server iDNES. Uvedl, že šlo o tříletého chlapce, který utrpěl zranění při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku. To ale policie nepotvrdila.
"Prověřujeme, co se na místě stalo a zda-li lze dovodit odpovědnost jiné osoby. S ohledem na věk poškozeného nemůžeme poskytovat bližší informace," řekla dnes ČTK Pižlová.
Sever iDNES uvedl, že se tragédie stala v Žacléři u pozemku, kde se sešla komunita Síla propojení, kterou založila influencerka Karolína Kostroňová vystupující pod jménem Kerolajnaa. Skupina mladších dětí si údajně hrála u lesa, kde byl i sloup s vysokým napětím, přičemž chlapec vylezl na sloup a dotkl se drátu s vysokým napětím. Podle informací iDNES si popáleného chlapce poté převzali do péče záchranáři, v nemocnici na následky vážných zranění zemřel.
Komunita Síla propojení se prezentuje jako iniciativa usilující o proměnu společnosti prostřednictvím vzájemného propojování lidí, návratu k přirozenosti a komunitnímu způsobu života, uvedl iDNES.