Vandalský kousek se stal v Rovné ulici v hradecké části Březhrad. Zatím neznámý pachatel zanechal na budově nápis bílou barvou na ploše 114 čtverečných metrů. Stalo se to mezi 18. a 29. srpnem. Je tam nápis a kresby: oooNB**NB*CLUB*2025.JAZDA. Policie případ šetří.
„Tento případ kvalifikujeme jako poškození cizí věci, za který pachateli v případě dopadení a pravomocného odsouzení hrozí až jeden rok odnětí svobody,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.
„Tímto žádáme občany, kteří si v uvedeném období všimli podezřelého pohybu osob v okolí prodejny Möbelix nebo mají jakékoli informace vedoucí k objasnění případu, aby se neprodleně obrátili na linku 158 nebo přímo na obvodní oddělení Policie ČR Hradec Králové 1 na telefon 974 526 651,“ požádala mluvčí.
