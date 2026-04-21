Muže viní, že ubil družku a znásilnil nezletilou. Policie ho žene před soud

Kriminalisté spis předali Krajskému státnímu zastupitelství v Hradci Králové, informovala v úterý policejní mluvčí Šárka Pižlová.
Obviněný svou dvaačtyřicetiletou partnerku podle spisu zbil 3. srpna, přičemž žena na následky zranění zemřela. Nalezena byla 4. srpna v garáži, kde s partnerem žila. Příčinou smrti bylo krvácení do mozku.
Muže stíhají za smrt družky i znásilnění nezletilé. Měl i střílecí tužku
Policie podezřelého, kterému bylo tehdy devětatřicet let, zatkla tři dny po činu a obvinila z ublížení na zdraví s následkem smrti. Později jeho trestní stíhání rozšířila. Kriminalisté jej loni v říjnu obvinili ze znásilnění nezletilé osoby, z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, stejně jako z nedovoleného ozbrojování.
„Při jeho zadržení kriminalisté zajistili neobvyklou zbraň, střelbyschopnou tužku, jejíž nebezpečnost byla potvrzena balistickou expertizou,“ uvedla Pižlová.
V minulosti muže soudy devětkrát potrestaly za majetkovou i násilnou trestnou činnost.