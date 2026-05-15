Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fanouškům Slavie v pohotovosti

Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Slavií Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem policie nasadí zvýšený počet lidí. ČTK to dnes řekla mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby na malšovickém stadionu začne v 17:00. Derby Slavie se Spartou v Edenu 9. května zůstalo kvůli řádění domácích fanoušků nedohráno a později bylo zkontumováno ve prospěch Sparty.
"Zaměříme se na dohled nad veřejným pořádkem a cílit budeme i na bezpečnost v dopravě. Adekvátní počet policistů bude společně se strážníky nejen v místě konání fotbalového zápasu, ale také v jeho širším okolí. V případě potřeby budeme pružně reagovat na vzniklou situaci," uvedla mluvčí policie. Při dokumentaci případného protiprávního jednání bude policie podle ní využívat i kamerový systém stadionu, který dokáže identifikovat každého člověka v aréně.
Na místě budou i policisté z antikonfliktního týmu. Policie se zaměří i na příjezd fanoušků a jejich příchod na stadion a také na jejich následný odjezd. "Motoristy upozorňujeme na možná dopravní omezení, která mohou dočasně v různých částech města při přesunu fanoušků nastat," uvedla mluvčí.
Držitelé vstupenek i permanentek na utkání budou mít v den utkání městskou hromadnou dopravu zdarma, a to v době od 15:00 do 17:00 a po skončení utkání od 19:00 do 20:00. Dopravní podnik také posílí linku číslo 7 ve směru od terminálu hromadné dopravy na zastávku Koupaliště Flošna, a to v časech 15:30, 16:00, 16:30.