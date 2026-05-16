Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

„Zaměříme se na dohled nad veřejným pořádkem a cílit budeme i na bezpečnost v dopravě. Adekvátní počet policistů bude společně se strážníky nejen v místě konání fotbalového zápasu, ale také v jeho širším okolí. V případě potřeby budeme pružně reagovat na vzniklou situaci,“ uvedla mluvčí policie.
Při dokumentaci případného protiprávního jednání bude policie podle ní využívat i kamerový systém stadionu, který dokáže identifikovat každého člověka v aréně.
Na místě budou i policisté z antikonfliktního týmu. Policie se zaměří i na příjezd fanoušků a jejich příchod na stadion a také na jejich následný odjezd. „Motoristy upozorňujeme na možná dopravní omezení, která mohou dočasně v různých částech města při přesunu fanoušků nastat,“ uvedla mluvčí.
Držitelé vstupenek i permanentek na utkání budou mít v den utkání městskou hromadnou dopravu zdarma, a to v době od 15:00 do 17:00 a po skončení utkání od 19:00 do 20:00. Dopravní podnik také posílí linku číslo 7 ve směru od terminálu hromadné dopravy na zastávku Koupaliště Flošna, a to v časech 15:30, 16:00, 16:30.
Slavia si už za incident v nedohraném derby se Spartou vyslechla trest v úterý od disciplinární komise. Dostala maximální možnou pokutu deset milionů korun, kontumaci zápasu výsledkem 0:3 a čtyři domácí utkání bez diváků.
Pražští kriminalisté dál vyšetřují výtržnosti, které minulý týden předčasně ukončily derby v Edenu. „Podařilo se nám ztotožnit několik desítek osob, blíží se to k číslu sto, a ztotožňujeme další,“ řekla serveru Novinky.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Na výzvu zveřejněnou na sociálních sítích podle ní reagovaly desítky fanoušků, kteří se sami přihlásili a přiznali, že na trávník vběhli dobrovolně.