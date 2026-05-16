Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Autor: ČTK, dch
  15:32aktualizováno  15:32
Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického stadionu dohlédne více hlídek než obvykle, uvedla mluvčí krajské policie Magdaléna Vlčková. Nedělní zápas předposledního kola ligové nadstavby začne v 17 hodin.
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026) | foto: ČTK

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)
Fanoušci Slavie v duelu s Pafosem.
Domácí fanoušci na zápasu FC Hradec Králové a Baníku Ostrava v malšovické aréně...
Hradečtí fanoušci během utkání v Jablonci
5 fotografií

„Zaměříme se na dohled nad veřejným pořádkem a cílit budeme i na bezpečnost v dopravě. Adekvátní počet policistů bude společně se strážníky nejen v místě konání fotbalového zápasu, ale také v jeho širším okolí. V případě potřeby budeme pružně reagovat na vzniklou situaci,“ uvedla mluvčí policie.

Při dokumentaci případného protiprávního jednání bude policie podle ní využívat i kamerový systém stadionu, který dokáže identifikovat každého člověka v aréně.

„Nádor, finanční nesmysl.“ Uvažovaný tunel pro atlety k aréně v Hradci nepřistaví

Na místě budou i policisté z antikonfliktního týmu. Policie se zaměří i na příjezd fanoušků a jejich příchod na stadion a také na jejich následný odjezd. „Motoristy upozorňujeme na možná dopravní omezení, která mohou dočasně v různých částech města při přesunu fanoušků nastat,“ uvedla mluvčí.

Rozšlapeme ti mobil! Slávista kvůli Tribuně Sever zrušil permici: Floutci vás sekýrují

Držitelé vstupenek i permanentek na utkání budou mít v den utkání městskou hromadnou dopravu zdarma, a to v době od 15:00 do 17:00 a po skončení utkání od 19:00 do 20:00. Dopravní podnik také posílí linku číslo 7 ve směru od terminálu hromadné dopravy na zastávku Koupaliště Flošna, a to v časech 15:30, 16:00, 16:30.

Slavia si už za incident v nedohraném derby se Spartou vyslechla trest v úterý od disciplinární komise. Dostala maximální možnou pokutu deset milionů korun, kontumaci zápasu výsledkem 0:3 a čtyři domácí utkání bez diváků.

Pražští kriminalisté dál vyšetřují výtržnosti, které minulý týden předčasně ukončily derby v Edenu. „Podařilo se nám ztotožnit několik desítek osob, blíží se to k číslu sto, a ztotožňujeme další,“ řekla serveru Novinky.cz mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Na výzvu zveřejněnou na sociálních sítích podle ní reagovaly desítky fanoušků, kteří se sami přihlásili a přiznali, že na trávník vběhli dobrovolně.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

MS hokej 2026 ONLINE: Česko chce proti Slovinsku navázat na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Čeští hokejisté dnes pokračují na mistrovství světa druhým zápasem základní skupiny. Po úspěšném vstupu do turnaje proti Dánsku čeká národní tým duel se Slovinskem, které odehraje na letošním...

16. května 2026  15:43

Do Hradce míří stovky fanoušků Slavie, policie nasadí posílené hlídky

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po nedohraném derby se Spartou, které ukončilo řádění slávistických fanoušků, budou policisté při nedělním utkání Slavie v Hradci Králové ve zvýšené pohotovosti. Na pořádek v okolí malšovického...

16. května 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

1. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Češi porazili Dánsko, Švédsko vyzvalo favority MS

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 odstartovalo nabitým programem a hned první hrací den nabídl několik atraktivních duelů. Tím nejdůležitějším byl souboj Česka s Dánskem. Utkání nakonec Češi zvládli,...

15. května 2026  23:58,  aktualizováno  16. 5. 15:31

Češi vstoupili do MS v hokeji 2026 vítězně. Ve Fribourgu ovládli zápas s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně a zapisuje první tři body. Národní tým trenéra Radima Rulíka čeká hned následující den další zápas. Češi vyzvou...

15. května 2026  22:50,  aktualizováno  16. 5. 15:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na MS v hokeji 2026: Česká soupiska, výsledky, program zápasů a kde sledovat?

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

16. května 2026  15:18

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí česká reprezentace?

16. května 2026  15:15

V sobotu 16. května po celý den probíhá cvičení proti velké vodě v Holešovicích. Tramvajové linky jsou vedeny odklonem linka 6 jednosměrně přes Bílou labuť - Těšnov - Štvanici - Vltavskou -...

vydáno 16. května 2026  15:12

V sobotu 16. května po celý den probíhá cvičení proti velké vodě v Holešovicích. Tramvajové linky jsou vedeny odklonem linka 6 jednosměrně přes Bílou labuť - Těšnov - Štvanici - Vltavskou -...

vydáno 16. května 2026  15:11

V sobotu 16. května po celý den probíhá cvičení proti velké vodě v Holešovicích. Tramvajové linky jsou vedeny odklonem linka 6 jednosměrně přes Bílou labuť - Těšnov - Štvanici - Vltavskou -...

vydáno 16. května 2026  15:10

V sobotu 16. května po celý den probíhá cvičení proti velké vodě v Holešovicích. Tramvajové linky jsou vedeny odklonem linka 6 jednosměrně přes Bílou labuť - Těšnov - Štvanici - Vltavskou -...

vydáno 16. května 2026  15:09

2. den MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Představí se opět Češi, Slovensko má za sebou premiéru

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Druhý hrací den mistrovství světa v hokeji 2026 nabídne dalších šest zápasů základních skupin. Do akce půjde znovu česká reprezentace, která po úvodním duelu s Dánskem vyzve Slovinsko. Fanoušci se...

16. května 2026  15:08

Na jindřichohradeckou věž dnes vyběhlo 40 závodníků, traťový rekord nepadl

ilustrační snímek

Na ochoz jindřichohradecké městské věže dnes vyběhlo 40 závodníků při tradičním klání Běž na věž. Traťový rekord 38,83 vteřiny ale nepadl. Vítězem se stal...

16. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.