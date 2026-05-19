Policie v Hradci Králové bude ve středu kvůli finále MOL Cupu v pohotovosti

Policie v Hradci Králové bude ve středu kvůli finále fotbalového poháru mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou v pohotovosti. Kromě dohledu nad veřejným pořádkem se policie zaměří na plynulost dopravy, protože se očekává příjezd většího množství mimohradeckých fanoušků obou týmů. Uvedla to dnes mluvčí policie Karolína Macháčková. Naposledy měla policie v Hradci Králové zvýšenou pohotovost v neděli při utkání ligové nadstavby mezi domácím týmem a Slavií. Utkání se obešlo bez narušení veřejného pořádku.
Finále MOL Cupu začne ve středu v 18:00. Kapacita Malšovické arény je 9300 diváků, každý z finalistů dostal pro své fanoušky k dispozici 2600 vstupenek do vyhrazených sektorů. Karvinský klub na zápas ve spolupráci s Českými drahami vypraví zvláštní vlak.
"Vzhledem k tomu, že dorazí fanouškovské základny obou týmů, které jsou mimohradecké, očekáváme dočasná omezení v dopravě, zejména v okolí stadionu, a to před začátkem a po ukončení zápasu," upozornila mluvčí policie. Na dopravu a pořádek podle ní bude dohlížet i městská policie.
V okolí stadionu i na hlavních příjezdových trasách do Hradce Králové by řidiči měli počítat se zvýšeným provozem. Na utkání by proto měli fanoušci vyrazit s dostatečným předstihem, doporučila policie. Komplikacím s parkováním se fanoušci vyhnou využitím městské hromadné dopravy.