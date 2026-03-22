Policie zadržela dva cizince podezřelé z krádeží šesti čtyřkolek v Krkonoších

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle detektivů ukradli šest čtyřkolek v hodnotě 1,2 milionu korun. Podezřelou dvojici ve věku 43 a 48 let zásahová jednotka královéhradecké policie zadržela v úterý před půlnocí v krkonošské Malé Úpě. Kriminalisté muže obvinili z krádeže a soud oba poslal do vazby. V tiskové zprávě dnes to uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová.
Obvinění, kteří po Krkonoších cestovali autem, podle policie loni v listopadu v Horním Maršově a v Peci pod Sněžkou ukradli dvě čtyřkolky v souhrnné hodnotě přes 600.0000 korun. V lednu v Černém Dole ukradli čtyřkolku téměř za 100.000 korun a elektrickou čtyřkolku v hodnotě 50.000 korun. V únoru ve Vítkovicích a v Rokytnici nad Jizerou ukradli dvě čtyřkolky, škodu policie vyčíslila téměř na 450.000 korun, uvedla Pižlová.
"Oba muži mají bohatou trestní minulost a velmi dobře se orientují v kriminálním prostředí," uvedla mluvčí. V případě odsouzení za krádeže čtyřkolek hrozí mladšímu muži až osm let vězení, staršímu pět let.