Policie: Zloději v H.Králové za tři dny ukradli devět vozů Toyota RAV4

Policie v Hradci Králové prověřuje sérii devíti krádeží vozů Toyota RAV4, které pachatelé ukradli za poslední tři dny. Osm vozidel převezli do Polska. Škoda je zhruba osm milionů korun. Pachatelé podle policie dokážou do vozu vniknout téměř neslyšně a následně rychle vyřadit jeho tovární zabezpečení. Policisté proto majitelům těchto aut doporučují, ať si pořídí například vlastní alarm, uvedla dnes v tiskové zprávě policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.
Kriminalisté pracují s verzí, že za krádežemi stojí organizovaná skupina, pravděpodobně zahraničních pachatelů. Auto vyřadí z továrního nastavení včetně GPS systému, kvůli tomu nejde sledovat polohu auta. Pachatelům v případě dopadení hrozí až osm let vězení.
"Vzhledem k těmto zjištěným informacím je na zvážení majitelů těchto vozidel pořízení nezávislého prostředku zamezujícího odjezdu napadeného vozidla. V úvahu přichází například mechanický zámek volantu, zámek brzdového pedálu, případně pořízení nezávislého autoalarmu," uvedla Vlčková.
Nová Toyota RAV4 je z výroby vybavena několika bezpečnostními prvky. Patří mezi ně například imobilizér, alarm a senzor, který upozorní na neoprávněné vniknutí do vozidla. U některých verzí mohou majitelé využívat také služby Toyota propojené s aplikací MyToyota, které umožňují na dálku komunikovat s vozem a využívat jeho vybrané funkce.
V minulosti se policii podařilo v Polsku vypátrat několik odcizených aut této značky. Pomohlo k tomu dodatečně instalované sledovací zařízení, které nebylo součástí továrního vybavení vozidla, uvedla Vlčková.