Policie zná totožnost muže nalezeného v Temném Dole, je to Polák

Policie zná totožnost muže nalezeného tento týden u základny zdravotnické záchranné služby v Temném Dole v Krkonoších. Jedná se o cizince a žije, uvedla dnes na dotaz ČTK bez dalších podrobností policejní mluvčí Šárka Pižlová. Serveru wp.pl mluvčí řekla, že jde o Poláka.
V úterý policie informovala, že ležícího zmateného muže, který nereaguje a nepředložil žádné doklady totožnosti, našel před základnou zdravotnický záchranář. Poté byl muž přepraven do nemocnice.
"V současné době již známe totožnost muže nalezeného v Temném Dole, jedná se o cizího státního příslušníka. Na základě výzvy v médiích jsme na lince 158 přijali desítky podnětů, které jsme všechny prověřili. Děkujeme za spolupráci," uvedla dnes na webu Pižlová.
Serveru wp.pl Pižlová řekla, že s mužem se nakonec podařilo dorozumět. "Zjistili jsme, že je to Polák," uvedla. Dodala, že je v nemocnici a že zákony neumožňují zveřejňovat podrobnosti o jeho zdravotním stavu. Je ale mimo ohrožení života. Policie podle Pižlové dále zjišťuje, jak se dostal na českou stranu hranice a co se mu přesně stalo.
Česká policie spolupracuje s tou polskou, uvedla také Pižlová.
Když policisté na místo, kde muž ležel, přijeli, vyzvali ho, aby prokázal svoji totožnost, muž však nereagoval. Lékaři poté vyloučili přítomnost alkoholu a jiných návykových látek, uvedla dříve policie.