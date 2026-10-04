Politolog: Senátní volby na Rychnovsku mají rozměr souboje vlády s opozicí

Volby do Senátu na Rychnovsku mohou mít rozměr souboje mezi vládou a opozicí, vyplynulo z vyjádření vedoucího katedry politologie Univerzity Hradec Králové Milana Hrubeše pro ČTK. O senátorské křeslo se utkají dva kandidáti, senátor Jan Grulich (TOP 09) a poslanec Petr Sadovský (ANO). Oba soupeři se tak v kampani mohou podle Hrubeše snáze vymezit, ale bez kontroverzního vystupování.
"Z jejich veřejné prezentace se zdá, že Grulich více akcentuje specifikum regionu, jeho působení v regionu a hlas regionu v 'Praze', Sadovský vystupuje z pozice poslance a krajského zastupitele, to znamená někoho, kdo má přístup 'do Prahy' a pohybuje se v tomto prostředí delší dobu. V kontextu toho pak akcentuje některá témata, jako například doprava, která má přesah do celostátní politiky," sdělil Hrubeš ČTK.
Grulichova kampaň je podle politologa osobnější, založená na sepětí s regionem. Sadovského kampaň je založená na zkušenostech a možnostech, které vyplývají z jeho zkušeností z "velké politiky."
Oba kandidáty politolog považuje za dobře ukotvené v regionu, reprezentující jasně profilované politické názory. "Oba přesně ví, kdo je jejich soupeř a tím, že je jen jeden, se proti němu mohou snáze vymezit a mohou mít snahu se od něho více odlišit a nikoliv jen v negativním slova smyslu. Jinými slovy, nejsou zde další kandidáti, se kterými by museli soupeřit, řešit překryv témat. A hrají o většinu, již v prvním kole, což si myslím, že by je mělo posouvat spíše do středu, tedy ke konsensuálnějším tématům a vystupování než ke kontroverzím," sdělil ČTK Hrubeš.
Grulich má podporu TOP 09, občanských demokratů, lidovců, hnutí STAN, Pirátů a strany LES. "Zdá se, že strany či uskupení, které bychom mohli charakterizovat jako opoziční se dokázaly dohodnout a netříštit hlasy," uvedl Hrubeš. Podle něj by to mohlo zúžit kampaň před senátními volbami na Rychnovsku na boj mezi vládní stranou a opozicí.
Sadovský je kandidát hnutí ANO 2011 a jako takový podle Hrubeše reprezentuje současnou vládní stranu a možná i koalici. "Obecně víme, že z hlediska umístění politických stran a hnutí na pravolevé škále budou voliči vládní koalice spíše ochotni podpořit kandidáta ANO 2011, než SPD či Motoristů. Netuším ale, jestli toto strategické uvažování na straně politické reprezentace, je příčinou toho, že v tomto obvodě kandidují pouze dva kandidáti," uvedl Hrubeš.
Odhadovat výsledek voleb na Rychnovsku je obtížné. "Bude hodně záležet na tom, jak budou oba kandidáti schopni mobilizovat voliče, aby k volbám přišli. Senátní volby patří v ČR k těm s nejnižší účastí, myslím, že nižší účast by spíše nahrávala Grulichovi," řekl na dotaz ČTK.
U Sadovského, který kandiduje do Senátu z Poslanecké sněmovny, může být podle něj v této souvislosti zajímavé, jak přesvědčivě voličům tento přechod vysvětlí. "V případě úspěchu v senátních volbách by se musel vzdát poslaneckého křesla," dodal Hrubeš.
Rychnovsko je jedním ze tři volebních obvodů v Královéhradeckém kraji, kde letos budou senátní volby. Dalšími jsou Hradecko a Trutnovsko. Volby budou 9. a 10. října zároveň s komunálními volbami.