Elektrický proud na Rychnovsku zranil dva lidi, muž má těžké popáleniny

Informovala o tom mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušová. Neštěstí se stalo krátce před 16:00.

„Zraněný muž utrpěl popáleniny na 20 procentech těla. Letecky byl přepraven do Fakultní nemocnici v Hradci Králové a odtud pozemní posádkou do Prahy,“ řekla ČTK Hanušová. Podle ní letecký převoz do Prahy nebyl možný kvůli špatnému počasí.

Na místě zasahovaly dvě záchranářské a jedna lékařská posádka z Rychnova nad Kněžnou, inspektor provozu a posádka letecké záchranné služby.