„To číslo je katastrofické.“ Porodnice v Rychnově od ledna zavře, není dost dětí

Tomáš Hejtmánek
  14:22aktualizováno  14:22
Porodnice v Rychnově nad Kněžnou k 31. prosinci zavře. Rozhodla o tom ve čtvrtek správní rada Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou rychnovská nemocnice spadá. Nemocnice dostala od pojišťovny už dříve informaci, že jí neschválí novou smlouvu. Ta stávající končí v prosinci. Rodičky budou jezdit do Náchoda, Hradce Králové nebo Ústí nad Orlicí.
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou | foto: Martin Veselý, MAFRA

Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
12 fotografií

Pro Rychnovsko to není až tak překvapivá zpráva. Zdejší porodnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem počtu porodů a už v minulosti hrozilo její zavření. Už v polovině letošního roku statistici spočítali, že se tam letos narodí jen asi 336 dětí.

„Podle posledních čísel to vypadá, že se prognóza vyplní. Možná bude i horší,“ uvedl ředitel nemocnice Luboš Mottl.

V rychnovské porodnici se letos narodí jen tři stovky dětí, hrozí jí uzavření

Problémem není, že by se rodičky Rychnovu vyhýbaly, ale podle statistiků se v celém rychnovském okrese má letos narodit pouze 590 dětí. To znamená, že i kdyby všechny rodičky zamířily do zdejší porodnice, stejně by nepřekonala limit 600 porodů ročně, jak požaduje odborná společnost.

„To číslo je velice katastrofické. Je také velké procento rizikových těhotenství, která jsou sledována ve specializovaných centrech, kde poté probíhá i porod,“ upozornil Mottl.

„Zhruba 38 procent rodiček z okresu Rychnov nad Kněžnou vyhledává porod v jiném zařízení. Naopak v Rychnově je 22 procent rodiček z jiných regionů. Tamní nemocnice se snažila zvyšovat atraktivitu, ale stále je to nedostatečné,“ poznamenal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO).

Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
Stavba multioborového pavilonu Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
12 fotografií

Nemocnice dlouhodobě bojovala také s nízkými počty personálu, především lékařů. Kvůli nízkému počtu výkonů se totiž na oddělení nemohou školit mladí lékaři. Vedení kraje také upozornilo, že málo vytížený personál může ztrácet zručnost a nabírá méně zkušeností.

„Při rozhodování nešlo o finance, ale o bezpečnost a zdraví rodiček, jestliže tam vychází jeden porod denně, nebo možná i jeden za tři dny,“ řekl na pondělním krajském zastupitelstvu hejtman Petr Koleta (ANO).

Porodnici zakonzervují

Nemocnice uvedla, že oddělení zatím pouze zakonzervuje a pokud by se demografická křivka v budoucnu zvedla, mohla by ho znovu otevřít. Zrušení porodů jí umožní navýšit gynekologickou operativu.

Trutnovská nemocnice umožní porody bez lékařů, v režii rodiček

„S dětským, gynekologií a s gynekologickou operativou tam počítáme dál, protože rychnovský region je rozsáhlý a není problém nedostatku žen, které by potřebovaly gynekologickou péči, nebo nedostatku dětí. Problém je, že nejsou novorozenci,“ řekl Mašek.

Ukončení porodnice se týká asi 30 zaměstnanců. Část zůstane na gynekologii, většinu chce nemocnice převést na jiná oddělení, která se dlouhodobě potýkají především s nedostatkem sester. Specializované porodní asistentky zřejmě zamíří do jiných porodnic v okolí.

11. května 2025

Za zachování porodnice se přimlouvala rychnovská radnice, vznikla i petice. Na krajské zastupitele se v červnu obrátily dětské sestry a porodní asistentky otevřeným dopisem s obavou o dostupnost péče v regionu s 80 tisíci obyvatel.

Počty porodů v rychnovské porodnici klesají několik let. Zatímco v roce 2022 se zde narodilo 588 dětí, předloni to bylo 498 dětí, loni zde přišlo na svět 391 novorozenců a letošní odhad je asi 330 dětí. Kvůli klesajícímu počtu narozených dětí a zvyšování nákladů vykazuje porodnice roční ztrátu převyšující 20 milionů korun.

Kraj v nemocnici nyní dokončuje za téměř miliardu korun nový pavilon urgentního příjmu, chirurgie a ortopedie.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Opatovské metro z téměř ptačí výšky. Unikátní nadhled na dopravní uzel sídliště Jižní Město v Praze

Další zastavení na neobvyklých výhledech na hlavní město. Nedávno jste se mohli podívat, jak vypadá rostoucí čtvrť na Smíchově v okolí a nad nádražím Smíchov. Teď se vydáme na Opatov.

Vymění eskalátor na Hájích za lanovku? O osudu obousměrného unikátu se rozhodne v lednu

Někteří si z něj dělají legraci. Chodcům ale pomáhá. Jen je trochu mate a často nefunkční. Důvodem je mimo jiné to, že jezdí v obou směrech. Co bude s problémovým eskalátorem na Hájích dál?

Řidiči pojedou Jaroměří po opraveném průtahu koncem října, most má zpoždění

O jeden dopravní špunt na trase z Hradce Králové do Krkonoš bude méně. Rekonstrukce čtyřkilometrového průtahu Jaroměří na Náchodsku, kde dopravu už čtvrtý měsíc řídí semafory, se chýlí ke konci. S...

24. října 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Města a obce Plzeňského kraje očekávají od státu dost peněz na platy nepedagogů

Města a obce Plzeňského kraje očekávají příští rok od státu dostatek peněz na platy i odměny nepedagogických pracovníků v základních a mateřských školách. Tyto...

24. října 2025  14:15,  aktualizováno  14:15

Bohnice po útěku nebezpečného vraha přes čtyřmetrovou zeď s příkopem přitvrdí

Psychiatrická nemocnice Bohnice po středečním útěku pacienta z ochranného léčení připravuje posílení bezpečnostních a organizačních opatření i personálu. Muž při útěku ze stavebně uzavřené zahrady,...

24. října 2025  15:32

Porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou skončí k 31. prosinci

Provoz porodnice v krajské nemocnici v Rychnově nad Kněžnou skončí k 31. prosinci. Rozhodla o tom správní rada Oblastní nemocnice Náchod, pod kterou rychnovská...

24. října 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V obci Líšno vzniká nový most, řidiči musí objížďkou

24. října 2025  15:29

Elegantní technologie od značky LEPAS, definovaná vámi: Zábavná zkušební jízda LEPAS interpretuje díky společné tvorbě uživatelů nové paradigma inteligentního řízení

24. října 2025  15:20

Do parku ve Valašském Meziříčí se po restaurování vrátil pomník T. G. Masaryka

Do parku Botanika ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku se po restaurování vrátil pomník prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Město za...

24. října 2025  13:43,  aktualizováno  13:43

Kolín si chce vzít úvěr kvůli velkým investicím do školských zařízení

Kolín si chce vzít příští rok kvůli chystaným velkým investicím do školských zařízení úvěr, v dalších třech letech bude moci čerpat až 300 milionů korun....

24. října 2025  13:37,  aktualizováno  13:37

Bezdomovec se do hořící chatky vrátil pro doklady, z plamenů se už nedostal

Při likvidaci požáru zahradní chatky v brněnském Komárově nalezli hasiči ve čtvrtek odpoledne uvnitř tělo mrtvého muže. Příčinu požáru vyšetřují. Mrtvý muž patřil do skupiny několika lidí, kteří před...

24. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Obchvat uleví malé vesničce od tisíců aut, potřebný je i kvůli dostavbě Dukovan

Zašovice na Třebíčsku by měly za dva roky využívat silniční obchvat. Ten je zařazen mezi investice do komunikací potřebných mimo jiné kvůli chystané stavbě nového jaderného zdroje Dukovan, na které...

24. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

V Mostě otevřeli stacionář pro dospělé autisty, zájemci už musejí do pořadníku

Město Most má nový denní stacionář pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) od 15 do 45 let. Dosud tam podobné zařízení chybělo, přestože poptávka po službách pro autisty v celém Ústeckém kraji...

24. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:02

Ostrov zavede vážení směsného odpadu, lepší třídění může snížit náklady na svoz

Město Ostrov na Karlovarsku vybralo firmy pro svoz komunálního odpadu, zajištění čistoty města, údržbu zeleně a provoz městského sběrného dvora. ČTK to dnes...

24. října 2025  13:30,  aktualizováno  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.