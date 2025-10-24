Pro Rychnovsko to není až tak překvapivá zpráva. Zdejší porodnice se dlouhodobě potýká s nedostatkem počtu porodů a už v minulosti hrozilo její zavření. Už v polovině letošního roku statistici spočítali, že se tam letos narodí jen asi 336 dětí.
„Podle posledních čísel to vypadá, že se prognóza vyplní. Možná bude i horší,“ uvedl ředitel nemocnice Luboš Mottl.
Problémem není, že by se rodičky Rychnovu vyhýbaly, ale podle statistiků se v celém rychnovském okrese má letos narodit pouze 590 dětí. To znamená, že i kdyby všechny rodičky zamířily do zdejší porodnice, stejně by nepřekonala limit 600 porodů ročně, jak požaduje odborná společnost.
„To číslo je velice katastrofické. Je také velké procento rizikových těhotenství, která jsou sledována ve specializovaných centrech, kde poté probíhá i porod,“ upozornil Mottl.
„Zhruba 38 procent rodiček z okresu Rychnov nad Kněžnou vyhledává porod v jiném zařízení. Naopak v Rychnově je 22 procent rodiček z jiných regionů. Tamní nemocnice se snažila zvyšovat atraktivitu, ale stále je to nedostatečné,“ poznamenal náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO).
Nemocnice dlouhodobě bojovala také s nízkými počty personálu, především lékařů. Kvůli nízkému počtu výkonů se totiž na oddělení nemohou školit mladí lékaři. Vedení kraje také upozornilo, že málo vytížený personál může ztrácet zručnost a nabírá méně zkušeností.
„Při rozhodování nešlo o finance, ale o bezpečnost a zdraví rodiček, jestliže tam vychází jeden porod denně, nebo možná i jeden za tři dny,“ řekl na pondělním krajském zastupitelstvu hejtman Petr Koleta (ANO).
Porodnici zakonzervují
Nemocnice uvedla, že oddělení zatím pouze zakonzervuje a pokud by se demografická křivka v budoucnu zvedla, mohla by ho znovu otevřít. Zrušení porodů jí umožní navýšit gynekologickou operativu.
„S dětským, gynekologií a s gynekologickou operativou tam počítáme dál, protože rychnovský region je rozsáhlý a není problém nedostatku žen, které by potřebovaly gynekologickou péči, nebo nedostatku dětí. Problém je, že nejsou novorozenci,“ řekl Mašek.
Ukončení porodnice se týká asi 30 zaměstnanců. Část zůstane na gynekologii, většinu chce nemocnice převést na jiná oddělení, která se dlouhodobě potýkají především s nedostatkem sester. Specializované porodní asistentky zřejmě zamíří do jiných porodnic v okolí.
11. května 2025
Za zachování porodnice se přimlouvala rychnovská radnice, vznikla i petice. Na krajské zastupitele se v červnu obrátily dětské sestry a porodní asistentky otevřeným dopisem s obavou o dostupnost péče v regionu s 80 tisíci obyvatel.
Počty porodů v rychnovské porodnici klesají několik let. Zatímco v roce 2022 se zde narodilo 588 dětí, předloni to bylo 498 dětí, loni zde přišlo na svět 391 novorozenců a letošní odhad je asi 330 dětí. Kvůli klesajícímu počtu narozených dětí a zvyšování nákladů vykazuje porodnice roční ztrátu převyšující 20 milionů korun.
Kraj v nemocnici nyní dokončuje za téměř miliardu korun nový pavilon urgentního příjmu, chirurgie a ortopedie.