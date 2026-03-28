RECENZE: Portrétu dámy v Klicperově divadle kralují Hájková, Krečmar a Kobr
Její vlastní adaptace nejslavnějšího románu Henryho Jamese z 19. století v překladu Kateřiny Hilské nabízí všechno, čím se citlivá strůjkyně hereckých i výpravných kontrastů a vypjatých emocí na českém jevišti etablovala: něhu plyše, promyšlená a nadsazená herecká gesta, milosrdnou délku, barokní osudovost, chytlavou kosmopolitní pop music i velkolepost v detailu, tady v ohromujícím andělu smrti, impozantní rekvizitě, která po dvě hodiny neopustí scénu.
Daniela Špinar stejně jako před mnoha lety v Maškarádě či Morgianě vypráví přehledně, pomalu a herce vede s velkorysostí stratéga, jenž ví, že nevyřčené bývá podstatné a gesto či postoj vydá za tři odstavce.
Henry James: Portrét dámy
Klicperovo divadlo
premiéra 21. února 2026 na hlavní scéně
režie, dramatizace: Daniela Špinar
scéna: Eva Jiříkovská
kostýmy: Linda Boráros
hrají: Terezie Hájková, Martin Klapil, Filip Richtermoc, Tomáš Kobr, Pavel Prais, Daniel Krečmar, Martina Nováková, Kamila Sedlárová, Štěpánka Todorová
Blahobytnou nudu londýnského zbohatlického salonu ruší jen kyslíkové masky na nemocné plíce, globus jako útočiště mnohých hříšníků je plný nóbl alkoholu.
V druhé půlce po čtyřech letech se však plyšová idyla jak z Večerů pod lampou mění v netečně chladnou temnou zeď, u níž se postavy ne nepodobné hieroglyfickým emotikonům střídají jak na orloji ve zdánlivě chaotických promluvách.
Středostavovskou činohru střídá díky scéně Evy Jiříkovské až klaustrofobicky rafinovaná zpovědnice, jež se opírá o barokní operu, pryč je chytlavý pop i prosvětlená naděje.
Terezie Hájková vtiskla svobodomyslné Isabel Archerové mladické kouzlo, empatii i přirozenou spontánnost, její osobnost podtrhuje střídmě elegantní kostým Lindy Boráros.
Jeden platonik, druhý vypočítavec
Herecky Portrétu dámy dále kralují Daniel Krečmar jako sarkastický nemocný platonik Touchett a hlavně Tomáš Kobr v roli chladného Gilberta Osmonda. Jeden líc a druhý rub archetypálního cynismu velké literatury.
Milující Ralph se šarmem sečtělého světáka se brání přiznat k pravým citům, avšak pro objekt své lásky učiní nejvíc. Vypočítavý Gilbert, za všech okolností klidný, od počátku podprahově děsí coby domácí tyran a zištný manipulátor.
Romanťárna, ale i depka, říká o své nové divadelní hře režisérka Daniela Špinar
Žánr i režisérčin styl poctivě naplňují Martina Nováková jako Isabelina zhýčkaná teta a Kamila Sedlárová v roli Sereny Merlové, nešťastné intrikánky ne nepodobné Markýze de Merteuil z Nebezpečných známostí. Trochu mrzí, že všestranný Martin Klapil je odsouzen upřímně zamilovaného Lorda Warburtona karikovat do přepálené pohrkanosti.
Svévolná úprava dobového konce
Čím víc čaruje se s atmosférou, wildovskými intrikami a romantickou tragikou, o to víc vedle nadužívanosti zesilujících mikroportů zabolí v samotném závěru zbytečně deklamovaná doslovnost, spolehlivý hrob knížek na jevišti. Rozporuplná je také svévolná úprava dobového konce, to když se hrdinka statečně chopí z nejčistší lásky darované svobody.
RECENZE: Zapletalův Cyrano, beaty plné citů. Poezie v hiphopové show zůstává
Režisérka s jinak dobře přečteným Henry Jamesem účtuje s věčnými parazity lásky, aniž by ztrácela současný balanc na hraně velkého romantického příběhu z viktoriánských časů. Přes něj ukazuje, že bohatství ještě vůbec nemusí znamenat svobodu a že pravý cit i vztah můžeme pro oči nevidět a prošvihnout, ani nevíme jak. V tom je hradecký Potrét dámy silný.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
KVÍZ: Co víte o krasobruslení?
Praha se od 24. do 29. března promění v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazí světová špička a k vidění budou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...
Mapa do minulosti. Originální archiv dobových fotek ukazuje proměny Opavy
Do doby monarchie, první republiky i časů, kdy opavské ulice v reakci na vpád sovětských vojsk „zdobily“ nápisy v azbuce či se stavěla tamní sídliště, zájemce přenese ojedinělý projekt opavské...
Ve Špindlerově Mlýně zemřel čtyřicetiletý lyžař. Vyjel ze sjezdovky
Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zemřel v pátek před polednem zhruba čtyřicetiletý lyžař. Záchranáři se jej pokoušeli resuscitovat, ale neúspěšně.
Egyptolog Lexa vzpomínal na Pardubice jako místo, kde se v dětství musel ukáznit
Na Pardubice svého dětství vzpomínal egyptolog František Lexa jako na místo, kde se musel ukáznit, naopak v Potštejně na Orlickoústecku si o prázdninách užíval...
{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}
{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}
MS v krasobruslení v Praze 2026: Muže dnes čekají volné jízdy. Vystoupí Malinin i Reshtenko
Poslední soutěžní den na MS v krasobruslení v Praze zahájí v sobotu muži. Největším favoritem na zisk zlata je Američan Ilia Malinin, kterého překvapivě nebudou nahánět Japonci, ale Evropané. Před...
Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně dnes zemřel lyžař
Na sjezdovce Stoh ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku zemřel dnes před polednem zhruba čtyřicetiletý lyžař. Informovala o tom CNN Prima News, které to potvrdila...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...
MS v krasobruslení v Praze 2026: Ženy ve středu zahájily šampionát krátkým programem
Mistrovství světa v krasobruslení ve středu odstartovalo v pražské O2 areně soutěží žen, kde se představila i česká naděje Barbora Vránková. Devatenáctiletá závodnice si odbyla premiéru na světovém...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Ženy zabojovaly o medaile, Vránková posun nezaznamenala
V O2 areně v pátek večer vyvrcholil na MS v krasobruslení 2026 souboj žen o medaile. Tu získala podle očekávání Japonka Kaori Sakamoto. Ve volných jízdách se představila také domácí krasobruslařka...
Sklářská huť František v Sázavě se opět otevírá veřejnosti
Historická sklářská huť František v Sázavě na Benešovsku se opět otevírá veřejnosti. Památkově chráněný areál z 19. století má nové majitele, kteří chtějí...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Na sídlišti v Lošticích spadla štítová zeď neobydleného objektu, bez zranění
Na sídlišti v Lošticích na Šumpersku zasahovali dnes hasiči u zřícení části neobydleného objektu. Spadla tam jedna štítová zeď a střecha, která se sesunula na...
MS v krasobruslení Praha 2026: Taneční dvojice Mrázkovi a Taschlerovi těsně za 10. místem
Pražská O2 arena v pátek odpoledne nabídla atraktivní podívanou v podobě rytmických tanců. V nich se velmi dobře prezentovaly hned dvě české dvojice. Sourozenci Taschlerovi i Mrázkovi se totiž...