Končí známé koloniály Erko, Hradec se rozloučí akcí Poslední nákup

Organizátoři akce zvou všechny, komu bude prodejna chybět, na společný poslední nákup, pochod od Erka k Erku a rozloučení s personálem. Akce nemá být recesí, ale reakcí na proměnu města a nejistou budoucnost zaměstnanců. Poslední nákup začne u Erka na Mostecké 23. 12. v 16 hodin.

„Nápad na akci Rozloučení s Erkem vznikl spontánně ze zprávy, že budou obě prodejny na konci roku končit. Pro někoho to možná znamená jen to, že bude chodit jinam, pro majitele provozoven a jeho zaměstnance je to ale po třiceti letech nutnost hledat nové zaměstnání. Někteří zaměstnanci, zejména prodavačky jsou přitom v předdůchodovém věku a jsou tedy ohroženi nezaměstnaností a ztrátou příjmu. Statisticky totiž spadají do skupiny, která má z různých důvodů nejčastěji problém najít uplatnění,“ shrnuje důvody k uspořádání „rozlučky“ s Erkem Ilona Mach z akční skupiny Divá bába.

Erko občas čelilo kritice, že už delší dobu mělo o mnoho vyšší ceny než v supermarketech.

„Všechno má své příčiny – jednou z nich jsou rostoucí nájmy, náklady na energie, zaměstnance atd. Také je ale pravdou, že podmínky, jaké kladou supermarkety dodavatelům, generují nezdravé rozdíly v cenách mezi velkými řetězci a maloodběrateli. Ti pak nemohou nabídnou tak výhodné ceny. Od 90. let se také výrazně proměňuje chování zákazníků – právě v souvislosti s rozšířením a nabídkou supermarketů,“ uvedla organizátorka.

Pořadatelky akce vnímají přínos Erka jako přirozené součásti života ve městě. Erko pro ně představovalo jakousi záruku, že pokud zákazník něco zapomene koupit, má po ruce právě Erko.

Vystoupení umělců

Společně proto naplánovaly odpolední akci, na které se mohou všichni příchozí rozloučit nejen s oběma obchody, ale také s jejich personálem.

„Celé odpoledne bude takové vzpomínkové pásmo hradečáků, kterým se Erko vrylo za ta léta pod kůži i do stravovacích návyků. Každý může ztvárnit smutek po svém, ať už básní, rapem nebo vlajkou ušitou z nákupních tašek,“ těší se na rozlučku Aneta Kohoutová. Zároveň dodává, že akce je otevřena i pro ty, co se chtějí prostě jen potkat a zavzpomínat na zlatou éru Erka.

Do programu akce se zapojí i mnoho umělců, kteří vzdají Erku hold v básních, slam poetry, projevech nebo formou stand upu. Akci bude moderovat herec Petr Kult. Vystoupení přislíbili básnířka Michaela Horynová, flétnistka Petra Chmelařová, herec Jan Nevečeřal nebo raper Matyáš Vondra.

Zaměstnanci Erka dostanou vzkazy od zákazníků nebo poděkování formou originálních přání s motivem Erka, které pro tuto příležitost připravil výtvarník Kamil Bouček.

Cílem akce je ale také vykoupit zbylé zásoby, které na prodejnách ještě zůstanou. Vyprodání zásob je jednou z možností podpory současného majitele. Symbolický nákup jakéhokoliv sortimentu do ikonické žluté tašky pomůže navýšit poslední tržbu před konečným zavřením prodejny.