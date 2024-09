Povodí zaspalo, studii ochrany na Melounce nechá vypracovat Hradec

Plotiště nad Labem na západním okraji Hradce vyvázly z následků tlakové níže Boris jen se štěstím. Místní i radnice však dobře vědí, že příště příroda nemusí být tak vlídná. Na říčce Melounce, která Plotištěmi protéká, Povodí Labe už přes 20 let plánuje soustavu suchých retenčních nádrží. Ani jedna však zatím nestojí.

Otěže do rukou proto nyní přebírá hradecká radnice. Už předminulý týden při povodňovém jednání se město dohodlo se státním podnikem, že vypracuje vlastní studii protipovodňových opatření v lokalitě. Podílet by se na ní mělo nejen Povodí, ale město chce oslovit i Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které spravuje nedalekou dálnici D11, silnice první třídy v okolí a také plánuje přes Plotiště vybudovat severní obchvat Hradce Králové.

„Domluvili jsme se na zpracování podrobnější studie celého území, abychom věděli, kde se tam co dá udělat. Jde o Melounku, Malý Labský náhon, ale i o zásahy v krajině, jako jsou zasakovací průlehy či prvky omezující proud vody. Když hodně naprší, aby tam byla místa, kde se dá voda zadržet, zpomalit a podobně,“ vysvětluje náměstek primátorky pro životní prostředí a územní plánování Adam Záruba (Změna).

Nová expertiza by měla navázat na obecnější studii, kterou si radnice nechala vypracovat v minulosti. Má jít do větších podrobností, navrhnout možná opatření a zahrnout i plánované záměry v lokalitě, třeba chystanou severní tangentu a související terénní úpravy.

„Chceme, aby ŘSD realizaci severní tangenty obohatilo o nadstandardní řešení protipovodňových opatření,“ připomíná náměstek primátorky pro investice a rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09).

Zůstalo u návrhů

Povodí Labe plánuje opatření na Melounce už od roku 2005. Stále jsou však jen na papíře. Hradecké části Plotiště, Svobodné Dvory a Kukleny mají ochránit čtyři suché retenční nádrže, podle povodí se však čeká na schválení nového územního plánu města.

„Všechny čtyři suché retenční nádrže jsou v současné době vymezeny jako veřejně prospěšné stavby v Zásadách územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Zároveň jsou uvedeny v návrhu územního plánu Hradce Králové, který bohužel stále není schválen,“ uvedla mluvčí povodí Hana Bendová.

Podle informací MF DNES radnice na posledním jednání brzdu v podobě územního plánu rozporovala. Na projektech se podle ní dalo pracovat už na základě nadřazeného dokumentu. Povodí Labe přitom na nádrže ještě nemá projektové dokumentace ani hodnocení efektivity, které musí potvrdit ministerstvo zemědělství.

Připravovaná studie by měla ukázat i opatření, s nimiž by se na nový územní plán čekat nemuselo. Radnice by měla mít podklady pro zadání studie v nejbližších dnech. Hotovou ji chce mít do roka. Fakticky by se tak dokončení studie mohlo potkat s přijetím územního plánu.

„Město se nechce spolehnout jen na retenční nádrže. Nemusí být účinné pro každou povodeň a průtok. Musíme se podívat na silniční infrastrukturu, na způsob zemědělství bez rozčlenění krajiny. Toto území riziko povodní nevytváří, ale přesto tam k nim dochází. Zřejmě jde o nějaké antropogenní ovlivnění krajiny, možná i o výstavbu D11. Proto chceme komplexnější pohled,“ vysvětluje Řádek.

Právě na nedaleké těleso dálnice si stěžují obyvatelé Plotišť. Tvrdí, že před její stavbou v lokalitě podobné pohromy nebyly.

Kanalizace do Melounky

„Která hlava vymyslela, že kanalizace z nového kruhového objezdu a dálnice je svedena do Melounky? To se posléze projeví pravě v oblasti za Dřevonou. Tohle se může opakovat při každém větším dešti,“ upozornil v místní skupině na sociální síti Martin Flégr.

O možném zhoršení odtokových poměrů stavbou dálnice už primátorka Pavlína Springerová (HDK) jednala s ministrem dopravy Martinem Kupkou (ODS) a s generálním ředitelem ŘSD Radkem Mátlem. Výsledkem je, že silničáři nechají zpracovat novou studii odtokových poměrů z dálnice.

12. září 2024

„Na základě této studie vyplynou potřebná opatření, která bude ŘSD realizovat,“ informovala o výsledcích jednání primátorka.

Radnice se po prázdninových povodních pustila alespoň do údržby propustků, příkopů a dešťové kanalizace. Těsně před příchodem Borise prosekaly technické služby také příkop v Předměřické ulici. Nyní v čištění příkopů pokračují.

„Včera technické služby pročišťovaly propustky. Čistí se příkop podél ulice Petra Jilemnického až do Předměřic, který byl zanesený, a voda z polí pak tekla přes silnici. Před dešti se nestihlo hloubkové čištění v Cimlerově svodnici, k tomu má dojít do konce září,“ říká předseda komise místní samosprávy Plotiště nad Labem Zdeněk Cvejn.

Místní se pustili do protipovodňových opatření i svépomocí. Před srpnovými dešti stavěli na svých pozemcích provizorní hráze. Obyvatelé bytového domu v Říčařově ulici se dohodli se zemědělci a obnovili val, který kdysi vodu od domu odváděl do svodnice.

„Lidi se snaží alespoň na svých pozemcích dát dohromady nějaké opatření, ale je otázka, jestli je to ten správný postup. Aby třeba neuškodili někomu jinému,“ upozorňuje Cvejn.