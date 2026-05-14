Požár bateriového úložiště. Šíří se toxické zplodiny, nevětrejte, doporučují hasiči

Požár byl nahlášen ve 13:16. Hoří v areálu jednoho podniku téměř uprostřed města, v okolí jsou obytné budovy. Na místě zasahují čtyři jednotky hasičů. Nikdo nebyl zraněn.
„V Nové Pace zasahujeme u požáru baterií v kontejnerovém úložišti v rozsahu cca 4 x 10 metrů. K hašení jsme využili systém Cobra, kterým skrz plášť kontejneru ochlazujeme bateriové články,“ uvedli krajští hasiči na síti X.
„Provádíme hasební zásah a postupné rozevírání kontejneru. Velitel zásahu vyhlásil v 15:49 lokalizaci požáru,“ sdělili.
Odborníci měří koncentrace v ovzduší. Podle mluvčí krajských hasičů Zuzany Strouhalové měření provádějí odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče. „Je to těžký zásah, měření chvíli potrvá,“ řekla Strouhalová.
Systém Cobra (Cold Cut System) je vysokotlaké hasicí a řezací zařízení používané k hašení zvenčí.