Požár bateriového úložiště. Šíří se toxické zplodiny, nevětrejte, doporučují hasiči

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:32aktualizováno  15:59
V Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem v okolí Komenského ulice nevětrat. Místo události je uzavřeno.
V Nové Pace hoří baterie v kontejnerovém úložišti. (14. května 2026) | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Požár byl nahlášen ve 13:16. Hoří v areálu jednoho podniku téměř uprostřed města, v okolí jsou obytné budovy. Na místě zasahují čtyři jednotky hasičů. Nikdo nebyl zraněn.

Požár bateriového úložiště ve firmě na výrobu optických a laserových sestav v Nové Pace (14. května 2026)

„V Nové Pace zasahujeme u požáru baterií v kontejnerovém úložišti v rozsahu cca 4 x 10 metrů. K hašení jsme využili systém Cobra, kterým skrz plášť kontejneru ochlazujeme bateriové články,“ uvedli krajští hasiči na síti X.

„Provádíme hasební zásah a postupné rozevírání kontejneru. Velitel zásahu vyhlásil v 15:49 lokalizaci požáru,“ sdělili.

Odborníci měří koncentrace v ovzduší. Podle mluvčí krajských hasičů Zuzany Strouhalové měření provádějí odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče. „Je to těžký zásah, měření chvíli potrvá,“ řekla Strouhalová.

Systém Cobra (Cold Cut System) je vysokotlaké hasicí a řezací zařízení používané k hašení zvenčí. „Pro hašení jsme využili systém Cobra, s nímž vychlazujeme akumulátorové články přes plášť kontejneru,“ sdělili hasiči.

