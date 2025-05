Hasiči v Trutnově zasahovali u požáru panelového domu, dva z nich se zranili

Na trasu pražského maratonu se dnes do centra historického města vydalo přes deset tisíc běžců a běžkyň. Jednou z nich byla i bývalá tenistka Barbora Strýcová.

Hned tři výdejní boxy vedle sebe u stanice metra Skalka v Praze 10-Strašnicích .“A není to málo Antone Pavloviči?“-Jára Cimrman ležící, spící.

Na trasu pražského maratonu se dnes do centra historického města vydalo přes deset tisíc běžců a běžkyň. Jednou z nich byla i bývalá tenistka Barbora Strýcová. Někteří závodníci běželi v originálních...

Podle jedné ze statistik uzavírá společnost Ferrit z Frýdlantu nad Ostravicí padesátku největších výrobců těžební techniky na světě. „Moje osobní ambice je dostat se aspoň do třicítky,“ konstatuje...

Ikonickou budovu na křižovatce ulic Národní a Spálená v Praze zná patrně skoro každý Čech. Nyní slaví padesát let od svého otevření. Deník Metro přináší unikátní ohlédnutí za historií slavné stavby,...

Sedmnáctiletý mladík spadl v sobotu večer ze skály na okraji Bruntálu, utrpěl vážná zranění hlavy a břicha. Po zásahu záchranářů byl převezen do ostravského...

Dva muži spadli ze člunu do Sázavy. Jeden se zachránil, druhého našli mrtvého

Gumový člun se třemi muži v noci na neděli narazil u Hradištka-Pikovic v okrese Praha-západ do kotvící lodi a dva z mužů spadli do Sázavy. Jednoho se podařilo zachránit, druhého muže ve věku 32 let...