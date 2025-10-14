Na dálnici D11 u Chlumce hořel kamion, auta už projedou jedním pruhem

„V tuto chvíli je provoz na dálnici obnoven v levém jízdním pruhu. Na místě probíhají úklidové práce,“ uvedli policisté na síti X kolem 9:45.
„V 7:38 se podařilo jednotkám dostat požár pod kontrolu a mohla být vyhlášena jeho lokalizace. Na místo jsme povolali speciální kontejner s vybavením na přečerpávání naftových nádrží,“ informovali krajští hasiči kolem 9. hodiny.
„Máme tam jednotku z Chlumce na Cidlinou, která hlásila požár kamionu ve větším rozsahu. Oheň se šířil od kabiny směrem k nákladu. Vůz převáží slunečnicový šrot, což není nebezpečná látka. Jednotky jsou na místě a probíhá hašení, policie odklání dopravu. Dálnice bude nějakou dobu uzavřená, jelikož tam budou ještě přečerpávat naftu,“ uvedl ráno mluvčí hasičů Radek Mencl.
„Kamion začal hořet ze zatím nezjištěných příčin,“ řekla ČTK policejní mluvčí Martina Jandová.