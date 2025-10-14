Na dálnici D11 u Chlumce hořel kamion, auta už projedou jedním pruhem

Autor: pari,
  7:42aktualizováno  9:46
Policie a hasiči od rána zasahují u požáru kamionu na dálnici D11 ve směru na Prahu na 50,5 kilometru. Po 9. hodině jednotky oznámily, že požár lokalizovaly a začaly přečerpávat naftu. Doprava v uvedeném směru byla zastavena, kolem 9:45 policie obnovila provoz alespoň jedním pruhem.
Fotogalerie4

Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025) | foto: HZS Královéhradeckého kraje / Michal Fanta

„V tuto chvíli je provoz na dálnici obnoven v levém jízdním pruhu. Na místě probíhají úklidové práce,“ uvedli policisté na síti X kolem 9:45.

„V 7:38 se podařilo jednotkám dostat požár pod kontrolu a mohla být vyhlášena jeho lokalizace. Na místo jsme povolali speciální kontejner s vybavením na přečerpávání naftových nádrží,“ informovali krajští hasiči kolem 9. hodiny.

Shořelý kamion na D11 (14. října 2025)
Požár kamionu na 50,5 km D11 (14. října 2025)
Shořelý kamion na D11 (14. října 2025)
Shořelý kamion na D11 (14. října 2025)
4 fotografie

„Máme tam jednotku z Chlumce na Cidlinou, která hlásila požár kamionu ve větším rozsahu. Oheň se šířil od kabiny směrem k nákladu. Vůz převáží slunečnicový šrot, což není nebezpečná látka. Jednotky jsou na místě a probíhá hašení, policie odklání dopravu. Dálnice bude nějakou dobu uzavřená, jelikož tam budou ještě přečerpávat naftu,“ uvedl ráno mluvčí hasičů Radek Mencl.

„Kamion začal hořet ze zatím nezjištěných příčin,“ řekla ČTK policejní mluvčí Martina Jandová.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Čtyři nové tramvajové tratě pro Prahu. Víme, kudy povedou a kdy budou hotové

Praha chystá další rozšíření tramvajové sítě. Dvě nové tratě vzniknou v Malešicích, další povede na Nové Dvory. Dopravní podnik dnes navíc vyhlásil veřejnou zakázku na zhotovitele trati z Malovanky...

Stále více firem vyrábí vlastní elektřinu, OKD tak využije plyn z uzavřených dolů

Těžební společnost OKD během čtyř měsíců skončí s dobýváním uhlí, a tak se připravuje na další činnost. Firma například investuje dvacet milionů korun do budoucí výroby elektřiny. A v regionu zdaleka...

14. října 2025  9:52,  aktualizováno  9:52

Na dálnici D11 u Chlumce hořel kamion, auta už projedou jedním pruhem

Policie a hasiči od rána zasahují u požáru kamionu na dálnici D11 ve směru na Prahu na 50,5 kilometru. Po 9. hodině jednotky oznámily, že požár lokalizovaly a začaly přečerpávat naftu. Doprava v...

14. října 2025  7:42,  aktualizováno  9:46

Mladistvého soudí za vraždy prodavaček. Přivedli ho v neprůstřelné vestě

U krajského soudu začalo hlavní líčení v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové. Pachateli, který se na policii k činu coby šestnáctiletý přiznal, hrozí kvůli nízkému věku nejvýše...

14. října 2025  6:02,  aktualizováno  9:18

S vyhláškou o nočním klidu koalice na budějovické radnici narazila. Omezení platí

Pár podniků v Krajinské a jeden v ulici Karla IV. musí dál fungovat pod zpřísněnou vyhláškou o veřejném pořádku v Českých Budějovicích. Vedení města se v pondělí pokusilo dokument změnit a tvrdší...

14. října 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

SOCDEM je mrtvá. Spojení se Stačilo! byla kardinální chyba, říká exhejtman Mišák

Byl nepřehlédnutelnou politickou osobností v Otrokovicích, kde byl v letech 1994 až 2006 starostou. A pak také ve vedení Zlínského kraje, kde působil mezi roky 2008 až 2016 jako hejtman. Tedy ještě...

14. října 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Den TA ČR 2025 připomene zapomenuté inovace a ukáže svět, jak ho neznáme

14. října 2025  8:42

VIDEOSTREAM PROTEXT ZDARMA: Držíme duševní zdraví ve svých rukou?

14. října 2025  8:33

Jednička na trhu s novým vedením a silnou vizí: Ivan Ljubić se stává generálním ředitelem skupiny Hisense pro Česko a Slovensko

14. října 2025  8:15

Nemocnice v Havlíčkově Brodě chystá iktové centrum. Začne fungovat příští rok

V havlíčkobrodské nemocnici začne v příštím roce sloužit takzvané iktové centrum. Přípravy a stavební úpravy k jeho vybudování už začaly. Centrum nabídne komplexní diagnostiku a léčbu pacientů, které...

14. října 2025  8:12,  aktualizováno  8:12

Sprejeři zastavili část metra B, nejezdilo půl hodiny

Mezi konečnou stanicí Zličín a Smíchovským nádražím na trase B nejezdilo časně ráno asi půl hodiny metro. V tunelu metra se pohybovali sprejeři. Policie nechala provoz zastavit z bezpečnostních...

14. října 2025  7:02,  aktualizováno  8:08

Prezident Pavel s manželkou míří do Ústeckého kraje. Navštíví ghetto i psychiatrii

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva navštíví dnes a ve středu Ústecký kraj. V průběhu těchto dvou dnů je čeká hodně pestrý program. Vypraví se například do sociálně vyloučené lokality ve...

14. října 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

V ústředních dílnách brněnského dopraváku ožívají pražské tramvaje T3 a T4. Přesvědčte se sami

Dopravní podnik města Brna se podílí na zachování českého dopravního dědictví. V ústředních dílnách probíhá rozsáhlá rekonstrukce šesti historických tramvají typu T3 a T4 pro Dopravní podnik hlavního...

14. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.