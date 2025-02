V noci hořela továrna, kde vyráběli stavebnici Merkur. Hasiči hledali žháře

14:52

U požáru někdejší továrny na stavebnici Merkur zasahovali v noci na středu hasiči na Náchodsku. Do fabriky ležící asi tři kilometry od Police nad Metují vyjížděli krátce před půlnocí. Budova je několik let opuštěná. Uvnitř zřejmě zahořely zbytky materiálu a vybavení. Hasiči však nenašli nikoho, kdo by tam pobýval.