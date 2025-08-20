Na Náchodsku hořel sklad s hořlavým materiálem, zásah potrvá několik dní

Z dosavadního sdělení hasičů není jasné, co přesně se v objektu nachází. „Jedná se o požár haly cca 30x30 metrů. Třetina střechy je již zcela v plamenech. Na místě zasahuje deset jednotek hasičů,“ uvedl kolem jedné hodiny ranní hasičský záchranný sbor, který zveřejnil snímky z místa, na kterých je vidět hustý dým stoupající z budovy.
V 01:53 byl požár lokalizovaný, to znamená, že se přestal šířit. Vyplývá to z vyjádření krajských hasičů na síti X. Hasiči proto začali snižovat počet zasahujících jednotek i nasazené techniky a kolem 05:15 oznámili, že místo předali k dohlídce dobrovolným hasičům ze Žďáru nad Metují. „Vzhledem k množství materiálu uvnitř budovy je předpoklad, že zásah bude probíhat několik dnů,“ uvedli krajští hasiči.