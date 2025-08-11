U požáru zasahovalo osm jednotek hasičů. Požár byl nahlášen v 17:50 a hasiči ho dostali pod kontrolu v 18:10.
Od jiskry z trakčního vedení chytlo dřevo, požár vlaku zastavil provoz na koridoru
„Došlo k zahoření dřeva na jednom z vagonu, požár se dál nerozšířil,“ řekla v 19:00 Strouhalová.
Dispečink Českých Drah zajišťoval pro cestující náhradní autobusovou dopravu, uvedly ČD na X. Mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka mluvil o obnovení provozu okolo 20:00, nakonec k němu došlo již v 19:40.