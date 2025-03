Noční požár podkroví bytovky vyhnal desítky lidí na ulici, zranil se i hasič

Hořelo v domě ve Zborovské ulici. Hasiči ve 3:48 povolali jednotky z druhého stupně požárního poplachu. Nasadili několik vodních proudů a výškovou techniku, později už dohašovali ohniska ve střešní konstrukci.

„Požár byl lokalizován v 6:05 a likvidace požáru byla v 8:11. Jednotky se už postupně vracejí na základny,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl před devátou hodinou.

Lidé, kteří museli dům opustit, našli zázemí v přistaveném autobusu krajských hasičů. K požáru dorazili i policisté a zástupci města. Na místě bylo sedm výjezdových skupin zdravotnických záchranářů.

„Ošetřeny byly čtyři osoby. Jedna žena byla po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče v bezvědomí přepravena do náchodské nemocnice. Dva muži se nadýchali kouře a byli k dalšímu vyšetření transportováni tamtéž. Jeden muž byl vyšetřen a ponechán na místě,“ sdělila mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová.

Hasiči použili při hašení požáru výškovou techniku a zasahovali v dýchacích přístrojích. „Příčinami požáru se zabýváme, škoda zatím vyčíslena nebyla,“ dodal Mencl.

Radnice uvedla na webu, že evakuovaným obyvatelům město zajišťuje náhradní ubytování. „Objekt je nyní stabilní, aktuálně probíhá kontrola objektu,“ napsali zástupci města.

Nároží Zborovské a Nádražní ulice s pěti činžáky spravuje město. Bývala to hlučná adresa, což se změnilo. „Město si to tam pohlídalo, teď je to normální činžák, kde jsou občas nějaké problémy, ale nic výjimečného,“ popsal muž ze sousedství.