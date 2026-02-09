Při požáru chalupy zemřel člověk, zásah hasičům komplikovala zaplněná půda

  11:12aktualizováno  11:12
V pátek vpodvečer shořela roubenka v Rampuši v Orlických horách. Když hasiči přijeli, ze střechy se valil kouř. Násilím se museli dostat dovnitř, pak ve střeše prořezávali otvory. Na požářišti později nalezli mrtvého, jeho úmrtí vyšetřuje policie. Podle vyšetřovatele hasičů začalo hořet s největší pravděpodobností od topidla.

Hasiči dostali hlášení o požáru v pátek v 15:54. Hořelo v Rampuši, místní části obce Liberk na Rychnovsku. Na místo vyslali jednotky z druhého stupně požárního poplachu.

„Nasazeno bylo od počátku několik vodních proudů, zároveň se dostaly do objektu průzkumné skupiny. Jednotky prováděly hasební práce zvenku i uvnitř domu včetně půdy, která celá zahořela. Zároveň hasiči vytvářeli zvenčí do střešní konstrukce otvory, pomocí kterých chtěli snížit intenzitu hoření, za tímto účelem byla využita i výšková technika,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Požár chalupy v Rampuši (6. února 2026)
K hašení půdních prostor využívali mimo jiné speciální hasicí zařízení CCS Cobra, které dokáže řezat pomocí vysokotlakého vodního paprsku s abrazivem různé druhy materiálů a zároveň ochlazuje těžko přístupné prostory.

Zásah probíhal s dýchací technikou. S ohledem na množství spotřebovaných vzduchových lahví byl na místě i technický automobil chemický. Během zásahu hasiči zřídili na místním rybníku čerpací stanoviště.

„Práci hasičům komplikovalo množství uskladněných věcí na půdě, různé hořlavé materiály a také množství pilin a lepenky, které se nacházely uvnitř střešní konstrukce. Aby mohla být zlikvidována všechna ohniska, musely jednotky konstrukci dlouho rozebírat,“ řekla mluvčí.

Lokalizaci požáru ohlásil velitel zásahu kolem 21:30. Dále pokračovaly dohašovací práce. Během noci mohly jednotky postupně odjet. Požářiště zůstalo do rána pod dohledem dobrovolných hasičů.

Škoda předběžně činí asi 1,8 milionu korun, uchráněné hodnoty představují asi půl milionu.

V sobotu ráno při ohledání požářiště vyšetřovatelé hasičů a policistů našli lidské ostatky. Hasiči s policií spolupracují na dalším vyšetřování, to má určit příčinu vzniku požáru a také objasnit okolnosti úmrtí člověka.

Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanic Rychnov nad Kněžnou, Hradec Králové a Velké Poříčí a jednotky sborů dobrovolných hasičů Liberk, Lukavice, Solnice, Rychnov nad Kněžnou a Rokytnice v Orlických horách.









9. února 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

