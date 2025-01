Boj s plameny šlehajícími ze statku komplikoval hasičům mráz, ukázali video

Hořelo na statku, který stojí ve svahu nad křižovatkou v Kounově. Zasažena byla jedna ze starších budov, vzadu měli majitelé zemědělské stroje. Novějšího domu a protilehlého hospodářského stavení se oheň nedotkl.

Hasiči dostali hlášení o požáru v sobotu ve 4:14 a velitel vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu, takže se k němu sjelo sedm jednotek. Už při příjezdu však byla celá střecha v plamenech. Hořelo i v zadním přístřešku, kde parkoval traktor i osobní auto.

„Hasiči zasahovali v dýchací technice a nasadili několik proudů vody, aby zabránili dalšímu šíření požáru,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Zuzana Strouhalová. Všude bylo množství kouře z hořícího sena a slámy, které hasiči postupně rozhrabávali a vyhazovali ven.

Navíc mrazivé počasí působilo komplikace při čerpání vody. Lokalizaci vyhlásil velitel zásahu ve 4:52, likvidace požáru zabrala ještě několik hodin. Pak hasiči stabilizovali části rozpadlé střechy.

„Je to smutný pohled, když hoří. O to víc, když je to dům člena jednotky hasičů,“ poznamenal na facebookovém profilu jeden z deštenských hasičů.

Obyvatelé poničeného domu dostali od hasičů psychologickou pomoc. Hasiče, který propadl stropem, ošetřili na místě zdravotníci.

Na místě zasahovali profesionální hasiči z Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou a jednotky dobrovolných hasičů z Dobrušky, Deštného v Orlických horách, Nového Města nad Metují, Dobrého a Bohdašína.

Vyšetřovatelé hasičů zjišťují příčinu požáru, škodu zatím nestanovili.