Požár skladu s textilem a koberci na Náchodsku je uhašený, zásah trval 35 hodin

Požár skladové haly v Bukovici na Náchodsku, který vzplál před úterní půlnocí, je nyní definitivně zlikvidovaný. Hasiči v objektu s textilem či koberci zasahovali 35 hodin. Podle výše škody jde o jeden z největších letošních požárů v Královéhradeckém kraji. Oheň způsobil škodu asi 15 milionů korun.
V Bukovici na Náchodsku hořela skladovací hala s velkým množstvím hořlavého materiálu. (20. srpna 2025) | foto: Hasiči Police nad Metují

Hasiči požár zcela uhasili ve čtvrtek v 11 hodin. Příčinu specialisté dál vyšetřují. V hale byl různý textilní a jiný materiál, například koberce. K požáru haly o rozměrech přibližně 30 krát 30 metrů hasiči vyjeli před úterní půlnocí. Pod kontrolu oheň dostali zhruba za 2,5 hodiny.

Od středy ráno zůstávala na místě jedna jednotka hasičů, která ve středu ještě dohašovala ohniska. Na objasnění příčin požáru se podílí i Institut ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče.

„Na místě požáru byl z institutu specialista z oboru elektro,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Zuzana Strouhalová.

V drůbežárně na Hradecku hořela prázdná hala. Dělníci tam měnili technologii

V době vypuknutí požáru v objektu nikdo nebyl. Oheň hasilo několik desítek hasičů z 11 jednotek. Mimo jiné s pomocí plošiny odstraňovali ze střechy haly prohořelé krovy. Vodu čerpali z rybníku Hony.

Nejvyšší škodu napáchal letos oheň v Královéhradeckém kraji v květnu při požáru prázdné haly v drůbežárně v Kosičkách na Hradecku. Hasiči tehdy škodu odhadli na 45 milionů korun.

