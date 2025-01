Na Rychnovsku hoří statek. Při zásahu se zranil hasič, propadl stropem

Na místě byl ošetřen, zranění by neměla být vážná. Vyplývá to z informací královéhradeckých hasičů na síti X. Požár byl ohlášen krátce po 4:00.

„Postupně vyndáváme balíky slámy a sena z půdy a provádíme dohašování. Lokalizaci vyhlásil velitel zásahu ve 4:52. Začali jsme stabilizovat část propadlé střechy a provádíme likvidační práce,“ uvedli hasiči.

HZS Královéhradeckého kraje @hzskhk V Kounově zasahuje od brzkého rána několik jednotek hasičů u požáru stavení. Velitel vyhlásil 2 st. požárního poplachu. Nasazeno máme 5 C proudů. Na místě události byl zraněn jeden z hasičů, který byl ošetřen @zzskhk. https://t.co/tgtK2aPiUR oblíbit odpovědět

Podle mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Zuzany Strouhalové zraněný hasič propadl stropem. „Byl ošetřen na místě a na místě také zůstal, nemělo by to být nic vážného, vypadá to na pohmoždění ramene,“ řekla Strouhalová.

Hasiči s policisty na místě události vyšetřují příčinu požáru. Škoda zatím stanovena nebyla.