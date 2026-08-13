Muž spadl ve středu kolem 13:30 z asi patnáctimetrové výšky. Stalo se to u Malého kapucína na katastru Horního Lochova. Vrtulník sklesal na louku mezi skalními věžemi.
„Třiapadesátiletý muž utrpěl vícečetná poranění dolních a horních končetin a hrudníku. Posádky ošetřily pacienta v obtížně přístupném terénu. Vrtulník na místě přistál, podvěs nebyl potřeba,“ sdělila mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušová.
Na místo vyjela posádka záchranářů i lékařská, inspektor provozu a také letecká záchranná služba.
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„Nevěřila bych, že tam může vrtulník přistát!? Máte náš neskutečný obdiv, díky za vaši práci,“ ocenila na Facebooku Lenka Hahnová, která přistání stroje natočila shora.
Na záchrannou akci upozornil server Novinky.cz. „V Prachovských skalách máme několik míst, kde je možné přistát a není nutné provádět záchranu v podvěsu. Naši piloti jsou na podobné manévry vycvičeni, samozřejmě jde také o znalost terénu. A také je důležitá technika. My létáme se strojem EC135, který je vyvinutý speciálně pro leteckou záchrannou službu,“ řekl serveru pilot Daniel Tuček z firmy DSA, která zajišťuje pro krajskou záchranku letecké služby.
Horolezec spadl v Prachovských skalách na Jičínsku.
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