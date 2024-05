Na místě chrtích dostihů můžou stát průmyslové haly, lidé se bouří

O někdejším závodišti chrtů s mezinárodním renomé svědčí v Praskačce už jen pískový okruh zarostlý trávou. V ráji sázkařů se poslední závod běžel před 12 lety, poté majitel pozemků Zdenek Grondol svůj byznys přestěhoval do pražského Motola, kde vybudoval multifunkční areál nejen pro chrtí sprintery.

Teď je však kolem okruhu v Praskačce opět živo. A brzy bude možná i dusno. Někteří obyvatelé těžce nesou, že pozemky, které dlouhé roky ležely ladem, koupila místní společnost Stock Trade Industry, která se tu chce rozrůst a vybudovat areál několika hal i rodinných domů.

Proti tomu se zvedl odpor nejen obyvatel nových 13 řadovek sousedících s okruhem, ale i starousedlíků. Obávají se hluku a zvýšení dopravní zátěže. Už vloni podepsalo petici proti stavbě několik desítek lidí. Ve středu 29. května se místní setkají s vedením společnosti Stock, aby si vyjasnili postoje, obec pak u příležitosti voleb do Evropského parlamentu přichystala anketu, zda si Praskačští přejí změnu územního plánu z rekreační a sportovní plochy na plochu výrobní a skladovou, což se týká budování na chrtím oválu.

Zelené místo uprostřed obce

Mladá rodina Hedánkových se do nové řadovky u bývalého závodiště přistěhovala před rokem. Také oni se jen obtížně smiřují s plány Stock Industry.

„V naší obci neznám nikoho, kdo by s výstavbou nového průmyslového areálu souhlasil. Nedávno jsme se sešli při pálení čarodějnic a já byla překvapená, když někteří o tom záměru nic nevěděli. Předávání informací je rolí radnice, která však zatím mlčí. Jen velmi nerada bych se dočkala toho, že by začala stranit projektu, který může Praskačku poškodit,“ řekla Barbora Hedánková. Podle ní by hradecké předměstí se začátkem stavby přišlo o poslední velké zelené místo uvnitř obce.

„Naše občanská iniciativa apeluje na obec, aby neměnila územní plán, a naopak se snažila najít způsob, jak pozemek využít pro vlastní rozvoj. Praskačka se stále rozrůstá a momentálně se tu připravuje dalších asi 30 nových stavebních parcel. Naše návrhy jsme předali panu starostovi,“ řekla Barbora Hedánková.

V místě někdejšího chrtího okruhu mohla vesnice s pomocí dotací vybudovat lesopark nebo naučnou stezku, bez jiné finanční podpory i letní kino, inline dráhu a v budově u závodiště třeba společenskou místnost anebo zázemí pro dobrovolné hasiče.

„Nejsme žádní developeři“

Autoři petice obci vytýkají, že v minulosti několikrát odmítla pozemky závodiště koupit.

„S předchozím majitelem pozemků byla velmi složitá domluva. My jsme navíc nedávno řešili stavbu kanalizace, vlastně stále ještě doplácíme úvěr a je tu i tlak na rekonstrukci komunikací a chodníků. Pro nás by investice v hodnotě osmi až deseti milionů korun byla hodně obtížná,“ upozornil místostarosta Jaroslav Věcek.

Podle něj by obec měla počkat na konkrétní plány společnosti Stock Industry. Ta je představí 29. května ve svém areálu i v sokolovně.

„Považujeme se za místní společnost, nejsme žádní developeři, za které nás prý někdo pokládá. Naopak si přejeme s místními vycházet co nejlépe a byli bychom sami proti sobě, kdybychom tu vybudovali něco, co bude produkovat hluk a nadměrnou dopravu. Náš projekt chceme úplně v klidu představit, těšíme se na to a třeba i ti největší odpůrci poté změní názor. Podle mě je opravdu škoda, že se na chrtím závodišti už spoustu let nic neděje,“ řekl obchodní ředitel a jednatel společnosti Stock Industry Jan Štoček.

Chystá se i stavba dvoukolejky

Praskačští vyčkávají, co jim přinese stavba železniční dvoukolejky na Prahu. Bývalé závodiště chrtů je jen několik kroků od dráhy. Místní poukazují na přílišnou výšku hal mezi osmi až deseti metry. Rádi by znali, k jakému účelu budou sklady sloužit, obávají se případného přeprodeje pozemku po změně územního plánu.

„Už nyní je v sousedství stávajícího areálu firmy Stock hlučno, naposledy se to dělo o Velikonocích. Obáváme se, že budeme mít před zahrádkami pípající ještěrky, kamiony a hluk. Majitel také při schůzce odmítl garantovat, že tu bude provoz jen v pracovních dnech a v běžné pracovní době. Mnoho obcí a měst bojuje o to, aby získaly obchvaty. A my si pozveme kamiony přímo k našim dveřím,“ uvedla Hedánková.

Bývalé závodiště chrtů v Praskačce u Hradce Králové

Červnová anketa, zda obec umožní změnu územního plánu, nemá status referenda. Má sloužit jen jako návod a inspirace, co si přeje většina obyvatel Praskačky. Sám místostarosta je zvědav, jaký záměr společnost představí.

„Dostala poměrně volnou ruku. Ani s jejich plány nejsme dopředu seznámení. Měla by představit také výsledky případné hlukové zátěže, výpočty příjezdových tras, počty vozů pro obsluhu areálu, maximální výšku i rozmístění objektů,“ uvedl Jaroslav Věcek.

Ubezpečil, že on se postaví za většinový názor. „Nejhorší by bylo, kdyby to skončilo nerozhodně. Každopádně obec by měla kopírovat většinové přání svých občanů. Ale případná změna územního plánu nezáleží jen na nás, ale i na posuzování státních orgánů, do hry vstupuje například i ochranné pásmo železnice. Vlastně sám přesně nevím, jak se závodištěm naložit co nejlépe. Také každý ze členů našeho zastupitelstva má trochu jiný názor,“ dodal místostarosta.

Ve velmi podobných obavách jako Praskačští jsou i obyvatelé hradeckých Plácek. Podnikatelka Klára Sovová tu chce postavit Indupark až pro 180 zaměstnanců. Během pouhých deseti dnů měla petice proti záměru 886 podpisů. Také Indupark však prozatím naráží na nový územní plán Hradce Králové a zatím neexistuje kompromis, na kterém by se shodly všechny tři strany – město, investor a nespokojení obyvatelé.