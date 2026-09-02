Prázdninová návštěvnost státních památek v hradeckém kraji meziročně stoupla

Pět památek ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) v Královéhradeckém kraji navštívilo letos v červenci a srpnu celkem 95.498 lidí. V meziročním srovnání návštěvnost stoupla o 5,6 procenta. Nárůst v porovnání s loňskem zaznamenaly dvě památky, a to náchodský a opočenský zámek. Na zbývajících třech památkách byla návštěvnost zhruba srovnatelná s loňskou, vyplynulo z dnes zveřejněných informací památkářů. NPÚ má v kraji ve správě zámky Ratibořice, Hrádek u Nechanic, Náchod, Opočno a hospitál Kuks.
Nejvyšší návštěvnost měl o letošních prázdninách tradičně barokní hospitál v Kuksu na Trutnovsku, kam zavítalo 23.699 lidí, loni jich bylo v červenci a v srpnu celkem 23.711. Návštěvnicky silnější byl letos srpen s 12.610 turisty, v červenci přišlo 11.089 lidí. Od začátku roku tam zavítalo 42.323 lidí, přičemž za celý loňský rok to bylo přes 55.000.
Na zámek v Opočně na Rychnovsku přišlo letos v červenci a srpnu 17.915 lidí, meziročně asi o 11,6 procenta více. Vytíženější byl červenec s 11.884 návštěvníky, v srpnu přišlo na prohlídku 6031 lidí. Od začátku roku na zámek zavítalo 26.609 lidí, za celý loňský rok 36.234.
Zámek v Náchodě navštívilo o prázdninách 21.205 lidí, o 21,2 procenta více než loni. Návštěvnost za červenec byla 9884 a za srpen 11.321. Od začátku letošního roku do září tam přišlo 31.139 lidí, za celý loňský rok 34.996 lidí.
Mírně klesla v meziročním srovnání prázdninová návštěvnost zámku Ratibořice na Náchodsku a zámku Hrádek u Nechanic na Královéhradecku. Ratibořický zámek si prohlédlo 17.104 lidí, zatímco loni jich bylo 17.319. Počtem návštěvníků silnější byl srpen s 8896 návštěvníky, proti červencovým 8208 lidem. Zámek Hrádek u Nechanic měl letos o prázdninách 15.575 návštěvníků a loni za stejnou dobu 15.828. Také tam přišlo letos více lidí v srpnu, a to 8654, kdežto v červenci jich bylo 6921.