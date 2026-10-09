Předseda TOP 09 Havel by považoval za úspěch obhajobu dvou senátních mandátů

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel by považoval za úspěch, pokud by strana obhájila dva senátorské mandáty a za velký úspěch kdyby získala třetí, pro Zdeňka Šarapatku v Praze. V těchto volbách se hraje o to, aby Senát nezískala vládní koalice v čele s hnutím ANO, řekl dnes ČTK poté, co odvolil v komunálních a senátních volbách v Hradci Králové. Ocenil, že se prezident Petr Pavel vrátil ze zahraniční dovolené a voleb se nakonec zúčastnil.
"Senátní volby jsou důležité, protože Senát je pojistkou demokracie. V těchto volbách se hraje o to, aby Senát nedostala vládní koalice, aby ho Andrej Babiš (ANO) nedostal a nemohl udělat únos státu, který má naplánovaný. Myslím, že jsme se jako opoziční strany dokázali velice dobře dohodnout i za cenu někdy nepříjemných kompromisů. Netříštíme síly," řekl ČTK Havel. Podotkl, že nevěří, že by se v těchto volbách Babišovi podařilo Senát ovládnout.
Návrat prezidenta z dovolené kvůli volbám považuje Havel za správný. Za možnou neúčast ve volbách Pavla kritizoval. "Chybu může udělat každý, někdy ty chyby napravitelné jsou a tahle chyba napravitelná je. Jsem rád, že to udělal, že ji napravil a jde příkladem. Myslím, že je to správné rozhodnutí," řekl ČTK Havel.
Prezident Petr Pavel dnes v Černoučku na Litoměřicku odvolil krátce před 15:00 v komunálních volbách poté, co přiletěl zpět do Česka z dovolené v zahraničí. Pražský hrad původně oznámil, že se hlava státu voleb nezúčastní, protože Pavel odjel na soukromou zahraniční cestu. Za neúčast ve volbách čelil kritice veřejnosti i koaličních a opozičních politiků. Prezident svou ohlášenou neúčast ve volbách kvůli zahraniční dovolené dnes označil za chybu úsudku.