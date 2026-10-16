Předseda TOP 09 vidí ve výsledcích senátních voleb ústup podpory vlády ANO

Dosavadní průběh senátních voleb naznačuje klesající popularitu současné koaliční vlády ANO, řekl dnes předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Tento názor vyslovil poté, co odvolil v Hradci Králové. V obvodu do druhého kola postoupil bývalý hradecký primátor, diplomat a exministr Martin Dvořák (STAN), který má i podporu TOP 09, a prezidentka společnosti Petrof Zuzana Ceralová Petrofová (za ODS).
S dosavadním průběhem senátních voleb je šéf TOP 09 spokojený, přičemž zmínil výsledky prvního kola, ve kterém řada kandidátů za současnou vládní koalici neuspěla. Pokud bude výsledek nynějšího kola obdobný, ukazuje to podle Havla na to, že veřejnost přestává být s vládou spokojená. "Myslím, že jsme v bodu zlomu, že se přeci jen karta otočí a za tři roky je u vlády vystřídáme," řekl dnes šéf TOP 09 a vyzval voliče k účasti i ve druhém kole voleb.
Bez ohledu na výsledek druhého kola je už nyní jisté, že v horní parlamentní komoře si většinu udrží opozice, neboť v úvodním rozstřelu získala pět z 27 letos obsazovaných křesel v jednaosmdesátičlenném Senátu. První volební kolo koncem minulého týdne dopadlo nejlépe pro kandidáty STAN a Starostů pro Liberecký kraj (SLK). Naopak ANO na výraznější početní posílení pomýšlet nemůže, protože první kolo vyhrály jen dvě jeho kandidátky. V případě zopakování tohoto zisku by měl jeho senátorský klub 16 členů, o jednoho více než nyní.
"Ukázalo se, že strategie opozice dohodnout se na tom, že si budeme navzájem podporovat kandidáty, abychom netříštili síly, abychom nevydali Senát do rukou hnutí ANO, tak to se osvědčilo. My jako TOP 09 jsme s prvním kolem velmi spokojeni. Senátor Jan Grulich šel na Rychnovsku s více než 60 procenty z prvního kola a senátor Tomáš Třetina má velkou šanci obhájit mandát ve Znojmě," uvedl k dosavadním výsledkům voleb Havel.
Na Královéhradecku první kolo vyhrál Dvořák se ziskem 25,13 procenta hlasů, druhá Ceralová Petrofová získala 21,94 procenta hlasů. Dosavadní senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec) mandát neobhájil.
Dvořák má podporu od Hradeckého demokratického klubu vedeného primátorkou Pavlínou Springerovou, od Pirátů, TOP 09, Zelených, Liberálně ekologické strany, strany Volt Česko a od Soukromníků.
Ceralová Petrofová se o senátorský mandát uchází jako nestraník za ODS, podporu má od lidovců. Po prvním kole voleb dostala podporu nejen od končícího senátora Holáska, ale také od neúspěšné kandidátky Jany Hůlkové (ANO) a Moniky Nebeské (nezávislá). Doporučení volit Ceralovou Petrofovou dal svým příznivcům i neúspěšný kandidát Ivan Picek (SPD).