Předsedou zastupitelů ANO v Hradci Králové opět Fiedler, hnutí zůstane v opozici

Předsedou zastupitelského klubu hnutí ANO v Hradci Králové zůstane advokát Lukáš Fiedler, který byl lídrem ANO v letošních komunálních volbách. Místopředsedou klubu se stal Pavel Marek, který byl dvojkou kandidátky. Marek vystřídal na postu místopředsedy poslance Denise Doksanského, který již nekandidoval. Složení vedení klubu dnes ANO oznámilo na facebooku. ANO v Hradci Králové získalo deset zastupitelů a skončilo druhé za koalicí Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s 11 mandáty. ANO bude v Hradci Králové dál v opozici.
Na koalici v Hradci Králové se dohodla koalice HDK a TOP 09 s koalicí Pirátů a Starostů a sdružením Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. V zastupitelstvu má 20 ze 37 mandátů. Kandidátkou trojkoalice na primátorku bude dosavadní primátorka Pavlína Springerová (HDK). Strany ještě budou řešit, zda se čtvrtým členem koalice stane ODS.
K povolebním vyjednáváním Fiedler uvedl, že ANO oslovilo všechny politické subjekty s nabídkou spolupráce a snahou jednat o tom, jak společně posunout Hradec Králové dál. Strany budoucí koalice ale podle něj jednání odmítají. "Je to jejich rozhodnutí, které respektujeme," uvedl. Zastupitelé ANO jsou podle Fiedlera připraveni hledat společná řešení, diskutovat o prioritách a dělat kompromisy tam, kde to bude pro Hradec Králové přínosné. "Naším cílem není politikaření ani zákopová válka. Naším cílem je dobře fungující město," uvedl.
ANO vyhrálo komunální volby v Hradci Králové v letech 2018 a 2022. V roce 2018 vytvořilo koalici s ODS a uskupením Změna pro Hradec a Zelení. Po odchodu Změny a Zelených se koalice na podzim 2020 rozpadla a nová nevznikla. V roce 2022 ANO skončilo v opozici. Do letošních voleb město řídila koalice čtyř subjektů, a to HDK a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení.
Přesné rozdělení postů ve vedení města nemá nová trojkoalice zatím dohodnuté. Z informací stran vyplývá, že ve funkci náměstka primátorky by měl pokračovat Lukáš Řádek (TOP 09). Náměstky by mohli být lídr Pirátů a STAN Kamil Kubica (Piráti), dvojka kandidátky Pirátů a STAN Dominik Žilka (STAN) a jednička Změny, Zelených a KDU-ČSL Martina Erbsová (Zelení).
ODS by v případě účasti v koalici chtěla místo náměstka primátorky pro svého lídra Martina Soukupa a místo radního pro předsedu České vakcinologické společnosti a děkana Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany Romana Chlíbka.