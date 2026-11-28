Herec, autor a režisér Petr Kult z hradeckého Klicperova divadla nezastírá, že inspirací pro název i téma mu byly dva filmové výroky. Polívkův Bohuš v Dědictví aneb Kurvahošigutntág Věry Chytilové, když říká: „Co bys byla beze mňa, ty… herečko! Divejte sa na ňu, prý masérka, ku..va je to! Však já ju znám, já s ňu žiju, ne!“
Druhý pronesl doktor v Černých baronech Zdeňka Sirového: „Kamera, hérečky, píchání, chlastání, co, filmování, vomdlívání…“
Petr Kult se do Besedy vrací po úspěšném projektu Kabaret Königgrätz z loňského prosince. A klade s nadsázkou, ironií a osobitým humorem otázky: Hrají herci i v osobním životě? Je jejich řemeslo jen nekonečný večírek plný rautů, nebo tvrdá práce? A mají komedianti na účtech statisíce, jak si veřejnost občas myslí? A co přesně znamená, že je divadlo dotované?
Třeba bude konečně zodpovězena otázka, zda jsou umělci darmožrouti placení Bruselem.
Hérečky mají nahlédnout přímo za oponu hereckého světa a konfrontovat zažité mýty s realitou, jež umělce každodenně provází.
„Hérečky jsou pro mě ideálním příkladem toho, když napíšete divadelní text jen tak ze sebe, že se vám chce, a on časem začne nabývat na daleko větším významu, což jste vůbec nepředpokládali. Jsou pokorným a současně lehce drzým pokusem, jak se vypořádat s tématem, které v současnosti opět rezonuje českou společností,“ říká Petr Kult.
Divák se ponoří do světa umělců, speciálně těch, kteří se nazývají herci: „V nejlepším případě se dozví, jestli je pravda to, co se o nich říká, pochopí, jak vůbec funguje jejich práce, a třeba bude konečně zodpovězena otázka, zda jsou umělci darmožrouti placení Bruselem, anebo je to všechno zcela jinak. Jak by to vypadalo, kdyby do Klicperova divadla přijela komise z ministerstva, která chce snížit počty herců v uměleckém souboru? Kdo má zůstat a koho vyhodí? A podle čeho vlastně posuzovat kvalitu herectví? Může hrát herec i na poloviční úvazek? A může se hercem stát rekvizitář?“
Vedle režiséra se představí Martina Czyžová, Zora Valchařová Poulová, Pavel Prais, Karel Pešek a Tereza Doležalová v alternaci s Radkem Doležalem. Poslední dva už s Klicperovým divadlem spolupracují na inscenaci A pak usnu a vstanu..., kde hrají v orchestru.
Obsazení Héreček reflektuje různé generace i rozdílné zkušenosti v hereckém povolání. Nejde tedy o výpověď jedné generace, ale o podtržení toho, s čím herci a herečky bojují opakovaně.
S láskou k divadlu
„S Petrem Kultem jsme nechtěli vytvořit jen nějakou interní divadelní anekdotu, které porozumí jen lidé z branže. Naopak. Vycházíme sice z reálných situací, které jako divadelníci zažíváme, ale stavíme je do kontrastu s tím, jak naši profesi vnímá veřejnost. Text vznikal přímo pro náš hradecký soubor, což nám dalo obrovskou tvůrčí svobodu. Na zkouškách jsme se hodně inspirovali samotnými herci, jejich energií i smyslem pro sebeironii. Nebojíme se střílet do vlastních řad, ale děláme to s láskou k divadlu a s vědomím, že ten náš divadelní mikrosvět je vlastně hrozně krásný a šílený zároveň. Chceme umožnit lidem nahlédnout na herce a jejich profesi trochu jinak. Ukázat, jak je v republice systém kamenného divadla nastavený,“ uvádí dramaturgyně Lenka Smrčková.
Do týmu si Petr Kult přizval výtvarnici Barboru Klenovou, která je autorkou scény a kostýmů. Hudbu složila Tereza Doležalová, jež se stará o živý hudební doprovod.