Přestavba Velkého náměstí v Hradci Králové by mohla začít nejpozději v roce 2030

Přestavba historického Velkého náměstí v Hradci Králové, kterou město chystá téměř 20 let, by mohla začít nejpozději v roce 2030. Od loňského září firma Fildman Projekt pro město zpracovává dokumentaci pro povolení záměru, která by měla být hotová příští rok v květnu. Město by poté požádalo úřady o povolení. V tiskové zprávě to dnes uvedl magistrát. Odhadované náklady na obnovu náměstí jsou asi 615 milionů korun. Záměr patří mezi investiční priority magistrátu.
"Pokud povolovací proces proběhne podle předpokladů, v roce 2028 bychom mohli získat povolení a následně dokončit dokumentaci pro samotnou stavbu," uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09).
Přípravu stavby provází několik průzkumů. "V současné době probíhá pasport historických dlažeb a připravuje se stavebně historický průzkum okolí Mariánského sloupu. Dokončen byl archeologický průzkum v místě budoucí kašny," uvedla radnice.
Na náměstí již radnice udělala několik změn. Historickou studnu na východní straně náměstí od loňského května obepíná dřevěná umělecká instalace Corral, z níž je vyhlídka na Velké náměstí. U studny vznikl prostor se zelení pro odpočinek nebo kulturní akce. Pobytovou plochu s mlatovým povrchem a mobiliářem město zřídilo i na místě budoucí kašny. Opozice v hradeckém zastupitelstvu tyto dočasné zásahy do náměstí před jeho rekonstrukcí kritizuje.
Obnovu náměstí, které je nyní velkým parkovištěm, město chystá od roku 2007. Kvůli námitkám části obyvatel, hlavně k uvažovanému snížení počtu parkovacích míst, ale stavba nezačala. Vedení města vzešlé z voleb v roce 2022 rozhodlo, že základní koncept přestavby náměstí změní a zahrne do něj nové požadavky. Aktualizovanou architektonicko-urbanistickou studii město dostalo od ARN Studia v listopadu 2024 a byla podkladem pro tendr na projektanta.
Záměr počítá i s rekonstrukcí Komenského ulice podél náměstí, kde by nová parkovací stání měla vyrovnat jejich úbytek na náměstí. Na náměstí by měla vzniknout dvě stromořadí, přibýt vodní prvky. Místo kočičích hlav by náměstí mělo být předlážděno řezanou dlažbou. Střed náměstí by měl patřit chodcům.