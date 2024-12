Prezident Pavel na Jičínsku navštívil firmu, v opravené sýpce vyslechl koncert

Společnost Filipa vybudovala loni nový logistický areál v průmyslové zóně v Hořicích a převedla sem asi sto zaměstnanců z pracovišť ve městě. Firma Leoše Vrbaty patří mezi největší české zaměstnavatele zdravotně postižených. Prezident se zde setkal s vedením a zaměstnanci.

V chráněné dílně v Hořicích zaměstnanci s pomocí poloautomatických strojů balí a kompletují úklidové prostředky pro německou společnost Freudenberg, která má výrobní závod s lisovnou plastických hmot v nedalekých Lázních Bělohradě.

„V Hořicích příští rok počítáme ve stávající hale s přibývajícími zakázkami s mírným navýšením počtu pracovníků,“ řekl Vrbata. Firma podle něj chystá do dvou až tří let rozšíření provozu o další halu o ploše asi 4 500 metrů čtverečních, kapacitu by využila i společnost Freudenberg.

Firma Filipa podniká v České republice od roku 1998, založena byla v Lázních Bělohradě. V logistických službách zaměstnává více než tisíc pracovníků, z toho 650 zdravotně postižených. Roční obrat společnosti je kolem 1,25 miliardy korun. Zaměřuje se na logistický servis, montáže, kompletace a balení náhradních dílů. Zabývá se například výrobou kabelů nebo šitím ochranných pomůcek. Filipa spolupracuje hlavně s firmami v automobilovém průmyslu včetně Škody Auto. Má také dvě lékárny a jednu výdejnu léků.

Koncert v kulturní sýpce

Poté se prezidentský pár přesunul do Lázní Bělohradu k rekonstruované klasicistní sýpce, kde se účastnil slavnostního otevření. Pořadatelé pro ně přichystali koncert Hornového kvarteta České filharmonie se skladbami od Smetany po Händela i dvěma artisty z V.O.S.A. Theatre.

Sýpka je otevřena od září, je v ní kulturní sál, galerie či kavárna. Sýpku provozuje obecně prospěšná společnost, stojí za ní mecenáši manželé Vrbatovi.

Prezidentský pár zakončí cestu návštěvou Výchovného ústavu a střediska výchovné péče v Kutné Hoře, Petr Pavel tam bude jednat s ředitelem ústavu. Po skončení cesty vystoupí na tiskovém brífinku.