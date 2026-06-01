Při dopravních nehodách v květnu v Královéhradeckém kraji dva mrtví, loni nikdo

V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Královéhradeckém kraji dva lidé. Loni v květnu při nehodách nikdo nezemřel. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly sedm životů, loni za prvních pět měsíců na silnicích zemřelo pět lidí. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
První květnová tragická nehoda se stala 7. května na silnici I/33 u obce Dolany na Náchodsku. Při srážce osobního a nákladního auta zemřel šestadvacetiletý řidič osobního auta. V pondělí 25. května zemřel v Úlibicích na Jičínsku po střetu s dodávkou třiapadesátiletý motocyklista.
Celkem policie v květnu zaznamenala 329 nehod, meziročně o 26 méně. Při nehodách se letos v květnu pět lidí zranilo těžce a 73 se zranilo lehce, loni v květnu bylo těžkých zranění 13 a lehkých 105. Celkovou škodu policie vyčíslila na 29 milionů korun po 33 milionech korun loni v květnu.
Od začátku roku do konce května policie zaznamenala v kraji 1690 nehod, meziročně to bylo o 28 nehod více.
Nejčastější příčinou nehod bylo v květnu nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pátek 29. května, celkem 23.
Počet nehod a úmrtí při nehodách v květnu 2026 v okresech Královéhradeckého kraje:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Hradec Králové 98 0
Jičín 43 1
Náchod 46 1
Rychnov nad Kněžnou 48 0
Trutnov 79 0
Dálniční oddělení D11 Pravy 15 0
Zdroj: předběžné statistiky Policie ČR