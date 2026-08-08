Při nehodě na Rychnovsku zemřel řidič osobního auta, auto narazilo do domu

Při dopravní nehodě na Rychnovsku dnes dopoledne zemřel řidič osobního auta. Zřejmě při náhlém kolapsu řidiče vozidlo narazilo do rodinného domu, vyplynulo z vyjádření policejní mluvčí Karolíny Hynkové. Nehoda se stala kolem 10:30 v Českém Meziříčí v části Skršice. Silnice třetí třídy v místě nehody byla při zásahu složek integrovaného záchranného systému uzavřená.
"Podle prvotních zjištění se jednalo o zdravotní indispozici, zřejmě kolaps. Auto přejelo do protisměru, kde narazilo do rodinného domu. Resuscitace nebyla bohužel úspěšná," řekla dnes ČTK Hynková.
Policie dál zjišťuje přesné příčiny a okolnosti tragické dopravní nehody.