Při požáru činžovního domu v Broumově na Náchodsku se čtyři lidé nadýchali kouře

Autor: ČTK
  11:12aktualizováno  11:12
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Při požáru činžovního domu v Broumově na Náchodsku se čtyři lidé nadýchali kouře, zdravotničtí záchranáři je přepravili do nemocnice. Hasiči dva z nich zachránili pomocí žebříku, vyplynulo z informací hasičů a zdravotnických záchranářů. Požár byl oznámen v 9:40 a po více než hodině jej dostali hasiči pod kontrolu. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů.

"Dva lidé opustili budovu sami, další dva museli hasiči zachránit pomocí žebříku. Čtyři lidé vdechli spalovací výpary," uvedl mluvčí hasičů Radek Mencl. Hasiči dostali požár pod kontrolu v 10:48. "Požár se už nešíří," řekl ČTK Mencl kolem 11:00. Příčiny požáru hasiči zjišťují.

Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušové nikdo neutrpěl popáleniny. "Jednalo se o nadýchání bez popálenin, jsou to dvě dospělé osoby a dvě nezletilé. Všichni byli převezeni pozemní cestou k pozorování do náchodské nemocnice," řekla ČTK Hanušová.

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