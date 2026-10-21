Při požáru činžovního domu v Broumově na Náchodsku se šest lidí nadýchalo kouře, zdravotničtí záchranáři čtyři z nich přepravili do nemocnice. Hasiči použili k záchraně několika lidí také žebřík, vyplynulo z informací hasičů a zdravotnických záchranářů. Požár byl oznámen v 09:40 a po více než hodině jej dostali hasiči pod kontrolu. Na místě zasahovalo pět jednotek hasičů.
Podle hasičů požárem zasažený dům opustilo celkem osm lidí, z nichž dva zachránili pomocí žebříku a dva pomocí takzvané vyváděcí masky. Ostatní odešli sami nebo po upozornění hasičů.
"Šest osob se nadýchalo zplodin z hoření," uvedl mluvčí hasičů Radek Mencl. Hasiči dostali požár pod kontrolu v 10:48. Příčiny požáru hasiči zjišťují.
Podle mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Lucie Hanušové nikdo neutrpěl popáleniny. "Do nemocnice k pozorování jsme přepravili pozemní cestou čtyři lidi. Jednalo se o dvě dospělé osoby a dvě nezletilé," řekla ČTK Hanušová.