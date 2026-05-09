Při srážce s vlakem zemřel ve Rtyni v Podkrkonoší člověk

Při srážce s vlakem ve Rtyni v Podkrkonoší na Trutnovsku dnes kolem poledne zemřel člověk. Příčiny nehody vyšetřuje trutnovská policie, řekl ČTK krajská policejní mluvčí Šárka Pižlová. Doprava na trati v úseku Červený Kostelec – Malé Svatoňovice byla kvůli havárii asi tři hodiny přerušená, provoz byl obnoven po 15:00.
"Ke střetu došlo na malém přejezdu směrem na Petříkovice pod haldou. Na místě zemřel muž, jehož totožnost zatím neznáme," uvedla Pižlová. Hasiči z vlaku evakuovali přibližně 50 cestujících.
Podle webu Českých drah byl spěšný vlak v úseku Malé Svatoňovice – Starkoč odřeknut. Mezi stanicemi Malé Svatoňovice – Červený Kostelec a zpět jezdila náhradní autobusová doprava. Provoz vlaků byl obnoven v 15:08.