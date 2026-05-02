Na horské dráze v Hradci se srazily vozíky, devět lidí se zranilo

Autor: ČTK, iDNES.cz
  19:22aktualizováno  19:22
Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové utrpělo odpoledne lehčí zranění devět lidí. Na malé horské dráze se srazila dvě vozítka, sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ZZS HK

Policie zjišťuje příčiny nehody. Nehoda se stala okolo 16:30. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.

„Dva vozíky, které měly jet za sebou, do sebe narazily. Z dráhy nevyletěly,“ řekla Macháčková

Hasiči na místo vyslali tři jednotky hasičů a technický kontejner pro vyproštění většího počtu lidí nebo stabilizace konstrukce atrakce. Nakonec tuto techniku nepotřebovali. „Průzkumem bylo zjištěno, že další nebezpečí nehrozí,“ řekl mluvčí krajských hasičů Radek Mencl.

Zdravotnická záchranná služba uvedla, že ošetřila osm dětských pacientů a jednoho dospělého. Všichni utrpěli lehká poranění. „Jednalo se o povrchová poranění, modřiny, nic vážného. Vzhledem k tomu, že šlo o dětské pacienty, byli přepraveni k dalšími vyšetření do Fakultní nemocnice Hradec Králové,“ sdělil mluvčí krajských zdravotnických záchranářů Lucie Hanušové.

Na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem je v současné době řada pouťových atrakcí včetně zmíněné malé horské dráhy.

Na horské dráze v Hradci se srazily vozíky, devět lidí se zranilo

Ilustrační foto.

Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové utrpělo odpoledne lehčí zranění devět lidí. Na malé horské dráze se srazila dvě vozítka, sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková.

2. května 2026  19:22,  aktualizováno  19:22

