Příčinou požáru autoservisu ve D. Králové zkrat baterie vrtačky, škoda tři mil.

Příčinou pondělního požáru autoservisu ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku byl zkrat baterie v akumulátorové vrtačce. Škodu hasiči předběžně vyčíslili na tři miliony korun. Hasiči to dnes uvedli na síti X.
Požár haly autodílny vypukl v pondělí před polednem. Přestože hasiči ze stanice v sousedství servisu byli na místě okamžitě, vnitřek haly již byl v plamenech a zpod střechy, oken i vrat vycházel hustý kouř.
Hasiči z osmi jednotek se kromě hašení soustředili na ochlazování přilehlé budovy, aby zabránili šíření ohně. Pod kontrolu oheň dostali zhruba po 45 minutách. Jednoho hasiče ošetřili zdravotníci kvůli přehřátí organismu.