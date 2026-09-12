Prioritami volebních lídrů v H. Králové jsou lepší bydlení, doprava a parkování

Prioritou téměř všech subjektů kandidujících letos do zastupitelstva stotisícového Hradce Králové je podpora dostupného bydlení. Strany se hodlají také zaměřit na zlepšení dopravy a parkování a chtějí posunout dlouho chystané projekty rekonstrukcí historického Velkého náměstí, panelákové Benešovy třídy nebo severních teras. Ve městě usiluje o zvolení deset subjektů po 15 v roce 2022. ČTK třemi otázkami oslovila devět subjektů, které mají zastoupení v současném městském zastupitelstvu či v parlamentu.
Ve věci zadlužování města jsou kandidující strany, hnutí a koalice opatrné. Případné úvěry by použily jen na rozvojové projekty a stavby s dlouhodobým přínosem. Při řešení parkování většina stran hodlá podpořit stavbu parkovacích domů. Se zapojením soukromé firmy ISP Hradec Králové do změn parkování strany nepočítají. ISP nyní provozuje parkování v širším centru na základě třicetileté koncese od města.
Lídři, jejichž odpovědi jsou seřazeny abecedně podle názvů kandidátek, odpovídali na tyto otázky:
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochotni kvůli tomu město zadlužit, nebo jak získáte peníze?
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, a s jakou nikoliv?
3. Jak chcete řešit problém nedostatku parkování na sídlištích? Měla by se v Hradci Králové rozšířit zóna placeného stání a měla by být do řešení zapojena firma ISP Hradec Králové?
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochotni kvůli tomu město zadlužit, nebo jak získáte peníze?
Lukáš Fiedler - ANO 2011:
Je třeba dokončit rozjeté a připravit nové důležité projekty, primárně na podporu bydlení a investic. Věnovat se více opravám městského majetku. Město finančně stabilizovat a peníze nehledat jen v novém zadlužování. Město musí hledat úspory a zdroje ve vlastním hospodaření, zapojit soukromý kapitál a nechovat se jako v minulém volebním období.
Pavlína Springerová - koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků:
Naším hlavním úkolem bude dotáhnout to, co jsme připravili: nové dostupnější bydlení v Kuklenách i v Severní zóně, parkování u FN HK i na sídlištích včetně zavedení družstevního modelu, nové kapacity škol a školek, revitalizaci Velkého náměstí i Benešovy třídy. Využijeme kombinaci zdrojů města, dotací i úvěru. Ten dává smysl tam, kde pro města vzniká nová trvalejší hodnota – nový majetek, lepší služby či dlouhodobé úspory.
Jan Holásek - koalice Náš Hradec:
Hlavním úkolem je nastartovat dostupné bydlení, zvýšit bezpečnost a pokračovat v důležitých projektech – Benešovce, severních terasách, Velkém náměstí, opravách silnic, cyklostezek, chodníků a sportovišť. Město nechceme zbytečně zadlužovat. Využijeme vlastní zdroje, dotace a spolupráci se soukromým sektorem. Již nyní prosazujeme více peněz z rozpočtového určení daní a bonusem 10.000 korun podpoříme nové trvalé pobyty.
Martin Soukup - ODS:
Hlavním úkolem je vrátit městu akceschopnost - schopnost rozhodovat, připravovat projekty a dotahovat je v termínech. Chceme nastavit jasnou odpovědnost, kontrolu plnění a tlak na klíčové investice. Město si může dovolit rozumný úvěr, ale pouze na konkrétní stavby s dlouhodobým přínosem, nikoli na provoz nebo nekonečné studie.
Kamil Kubica - koalice Piráti a STAN:
Mladé drtí astronomické ceny bydlení. Naším hlavním úkolem proto bude připravit 1200 dostupných družstevních bytů v severní zóně, poslední velké ploše ve vlastnictví města určené pro bytovou výstavbu. Jako jediní garantujeme, že zde místo ráje pro spekulanty vzniknou byty pro běžné Hradečáky. Nová čtvrť navíc přivede nové obyvatele a zvýší příjmy města z daní, takže ho nebudeme zbytečně zadlužovat.
Roman Pátek - koalice PRO, Svobodní a Přísaha:
Hlavním úkolem je vrátit radnici důraz na potřeby občanů, zlepšit dopravní infrastrukturu, bydlení a kvalitu veřejného prostoru. Město má nejprve hledat úspory ve vlastním provozu a efektivněji nakládat s prostředky daňových poplatníků. Zadlužování považuji až za krajní řešení a pouze pro investice s dlouhodobým přínosem.
Ilona Dvořáková - Salon republiky 21:
Hlavní úkol vidíme především v realizaci připravovaných projektů na dostupné bydlení (v severní zóně a koželužně v Kuklenách) a v přípravě dalších takových projektů. Dále je to podpora nadřazené dopravní infrastruktury – zejména severní tangenty a modernizace železničních tratí, rekonstrukce veřejných prostorů ve městě nebo projekty na adaptaci na klimatickou změnu. Financování: vhodný mix dotací, úvěrového financování, hledání úspor nebo zapojení externích subjektů.
Rostislav Jireš - sdružení SPD, Motoristé sobě, Trikolora:
Hlavním úkolem nového zastupitelstva bude dotažení schvalovacího procesu územního plánu a uzdravení rozpočtu města směrem k rozpočtové zodpovědnosti. Budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet a zastavení dalšího zadlužování města při zachování investiční a provozní soběstačnosti.
Martina Erbsová - sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL:
Přilákat do Hradce nové obyvatele a rozvíjet město s více zelení, kvalitním veřejným prostorem, dostupným bydlením a pracovními příležitostmi. K tomu potřebujeme kvalitní MHD a propojenou síť cyklostezek. Musíme se připravovat na sucho a horko. Peníze chceme získat revizí dlouhodobě blokovaných investic, lepším využitím majetku a městskou správou parkování. Více obyvatel přinese vyšší příjmy od státu. Úvěr na smysluplné rozvojové projekty bychom podpořili.
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, a s jakou nikoliv?
Lukáš Fiedler - ANO 2011:
Odpovědnost vůči Hradci a jeho obyvatelům pro nás znamená nevymezovat se předem vůči žádné politické straně. V každé najdeme lidi, kteří mohou být městu prospěšní a schopní pracovat ve prospěch Hradce. Voliči rozdají karty a my s jejich rozhodnutím budeme pracovat. Můžeme mít určité výhrady ke konkrétním osobám, ale bude záležet na celkovém novém uspořádání města a nastavené spolupráci.
Pavlína Springerová - koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků:
Spolupracovat chceme s demokratickými subjekty, které chtějí Hradec posouvat dopředu, spravovat ho věcně, slušně a odpovědně, umějí hledat shodu, stojí si za dohodami a s respektují férovou a moderní komunální politiku. Pokud to výsledky umožní, představitelná je pro nás koalice na podobném půdorysu jako dnes. Naopak vylučujeme spolupráci s extremistickými a antisystémovými subjekty.
Jan Holásek - koalice Náš Hradec:
Jsme připraveni spolupracovat s politickými uskupeními, které respektují základní hodnoty právního státu a demokratického zřízení a se kterými najdeme programovou shodu. Rozhodující pro nás bude odpovědné hospodaření, transparentní vedení města a ochota důležité projekty skutečně realizovat. Před volbami nechceme stavět bariéry ani rozdělovat politické partnery podle stranických značek.
Martin Soukup - ODS:
Předem nechci a nebudu rozdávat koaliční veta. Partnerem pro nás může být ten, kdo má podobné priority, respektuje pravidla, umí se dohodnout a je připraven nést odpovědnost za výsledky. Rozhodující nebude politická nálepka, ale schopnost pracovat, rozhodovat a plnit dohodnuté úkoly. Koalice má město řídit a rozvíjet k lepšímu, ne jen komentovat, fotit se a řečnit.
Kamil Kubica - koalice Piráti a STAN:
Po volbách budeme spolupracovat pouze s demokratickými stranami. Určitě bychom se nechtěli podílet na vládě s žádnými extrémisty tedy například s SPD, Motoristy nebo KSČM. PRO ani zmiňovat nebudu, protože naštěstí nejsou relevantní strana.
Roman Pátek - koalice PRO, Svobodní a Přísaha:
Jsme připraveni spolupracovat se všemi, kdo budou prosazovat transparentní správu města, odpovědné hospodaření a rozhodování ve prospěch občanů Hradce Králové. Nepodpoříme spolupráci založenou na zákulisních dohodách, osobních zájmech nebo projektech, které nejsou ekonomicky obhajitelné.
Ilona Dvořáková - Salon republiky 21:
Budeme spolupracovat s jakoukoli stranou či hnutím z demokratického spektra. S těmi, se kterými nás pojí stejné hodnoty etické, morální i politické. Protože jak shodně říkali TGM a V. Havel - "Politika má být založena na morálce".
Rostislav Jireš - sdružení SPD, Motoristé sobě, Trikolora:
Jsme připraveni spolupracovat s kýmkoliv, koho voliči zvolí a kdo ve spolupráci s mámí pomůže realizovat náš komunální volební program. Tyto volby nejsou o politikaření volebních uskupení či jednotlivců.
Martina Erbsová - sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL:
Pokud získáme dostatek hlasů k účasti v koalici, pak s partnery se společnými programovými prioritami a podobně nastavenými demokratickými hodnotami. V komunální politice je důležitý věcný a respektující přístup. Společně se potkáváme nejen v zastupitelstvu, ale jsme sousedé a jde nám o to, aby se v Hradci dobře žilo. Jsme otevřeni diskusi, spolupráci si nedovedeme představit s KSČM, SPD a Motoristy.
3. Jak chcete řešit problém nedostatku parkování na sídlištích? Měla by se v Hradci Králové rozšířit zóna placeného stání a měla by být do řešení zapojena firma ISP Hradec Králové?
Lukáš Fiedler - ANO 2011:
Svěření parkování ISP považujeme za velkou chybu minulosti, která ovlivňuje i dnešní stav. Parkování musí především sloužit obyvatelům Hradce. Proto vítáme připravovaný systém rezidentního parkování, který město připravuje bez ISP a který může uvolnit řadu míst obyvatelům města. Současně je třeba řešit nové parkovací domy, využít každého rozumného místa pro účely vzniku nových parkovacích míst.
Pavlína Springerová - koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků:
Na sídlištích chceme postupovat po lokalitách, podle dat a po debatě s obyvateli. Cílem je zvýšit šanci rezidentů zaparkovat u domu, omezit dlouhodobé odstavení cizích aut a dodávek, lépe využít stávající kapacity a vytvářet nové. Případné poplatky nemají být samoúčelné – jejich výnos chceme vracet do dané lokality na její další rozvoj. Pravidla systému musí garantovat město.
Jan Holásek - koalice Náš Hradec:
Nedostatek parkování na sídlištích chceme řešit především novými parkovacími místy a parkovacími domy. Placené zóny budeme rozšiřovat jen tam, kde přinesou skutečný prospěch místním obyvatelům. Parkovací systém chceme dostat pod kontrolu města a jeho provoz svěřit městské organizaci, například dopravnímu podniku, nikoliv ISP.
Martin Soukup - ODS:
Parkování vyřeší kombinace nových míst a rozumné regulace. Na sídlištích chceme především využívat stávající parkovací plochy pro kapacitnější řešení a chránit zeleň. Placené zóny mají smysl tam, kde pomohou rezidentům. Do skončení koncese musíme pracovat i s ISP, budoucí pravidla parkování ale musí určovat především město, které bude nositelem nového parkovacího systému.
Kamil Kubica - koalice Piráti a STAN:
Rozumnou parkovací politiku v Hradci brzdí extrémně nevýhodná smlouva s ISP. Její zóny určitě rozšiřovat nebudeme. Je ale fér přiznat, že zpoplatnění parkování na sídlištích se časem nevyhneme. Výnosy však musí zůstat městu a sloužit ke zlepšení dopravy. V příštím volebním období proto začneme připravovat dva parkovací domy, jeden na Slezském a druhý na Moravském Předměstí.
Roman Pátek - koalice PRO, Svobodní a Přísaha:
Nedostatek parkování nelze vyřešit dalšími zákazy a poplatky. Prosazujeme výstavbu parkovacích domů v blízkosti nejvytíženějších sídlišť a vytváření nových parkovacích míst tam, kde to prostor umožňuje. Rozšiřování zón placeného stání nepodporujeme. Zapojení ISP má smysl pouze v rozsahu nezbytném pro technickou správu systému, nikoliv pro jeho další rozšiřování.
Ilona Dvořáková - Salon republiky 21:
Při řešení parkování budeme vycházet z Parkovací politiky města a ze studie proveditelnosti jednotného městského systému parkování v HK. Tyto dokumenty se vztahují i na řešení parkování na sídlištích a konkrétní projekty musí vycházet právě z nich. Jedním z řešení jsou parkovací domy, včetně družstevních. Nevyhneme se asi zpoplatnění v některých místech. Zpoplatněné zóny však musejí být v režii města, rozhodně odmítáme rozšiřování zón provozovaných firmou ISP.
Rostislav Jireš - sdružení SPD, Motoristé sobě, Trikolora:
Máme připravena jednoduchá opatření ke zvýšení počtu parkovacích míst ve vybraných částech města včetně programu podpory výstavby parkovacích domů. Spolupráci s firmou ISP předpokládáme utlumovat a postupně ukončit. Zavádění parkovacích karet pro rezidenty považujeme až za poslední možnost.
Martina Erbsová - sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL:
Nedostatek parkování je způsoben především zvyšujícím se počtem automobilů. Město nemá nekonečné pozemkové možnosti. Parkovací zóny jsou efektivním nástrojem, jak zajistit parkování především pro místní. Vyšší poplatky by se měly týkat dalších aut v domácnostech. Vedle toho je také nutné rozvíjet MHD, cyklostezky a sdílená auta. Parkovací systém by mělo spravovat město, nikoli soukromá společnost.