Pro obecní volby v H. Králové úřad zaregistroval všech deset podaných kandidátek

Autor: ČTK
  13:43aktualizováno  13:43
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Voliči ve stotisícovém Hradci Králové budou v říjnových komunálních volbách vybírat z deseti kandidátek. Dnes kandidátky zaregistroval magistrát města, žádnou neodmítl, vyplývá u informací na úřední desce. Při volbách v roce 2022 v Hradci Králové kandidovalo 15 subjektů. O registraci či odmítnutí kandidátek pro obecní volby mají úřady rozhodnout do 22. srpna. Volby budou 9. a 10. října, v Hradci Králové společně s prvním kolem senátních voleb.

Do hradeckého zastupitelstva, které má 37 členů, budou kandidovat hnutí ANO 2011, ODS, koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků, koalice Náš Hradec složená z Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město. Kandidátky mají zaregistrované také koalice Pirátů a Starostů a koalice PRO, Svobodných a Přísahy. Dále budou kandidovat hnutí Salon republiky 21, sdružení SPD, Motoristů sobě, Trikolory a nezávislých a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Pod názvem Hradecká levice bude kandidovat koalice KSČM a Sociální demokracie.

O třetinu nižší počet kandidujících subjektů je dán i tím, že strany se chtějí vyhnout situaci před čtyřmi lety, kdy šest subjektů v Hradci Králové získalo 2,5 procenta až 4,7 procenta hlasů a v souhrnu propadlo 21 procent hlasů. Strany proto letos utvořily nové koalice, kdy se ke stranám zastoupeným v zastupitelstvu přidaly ty, které se při minulých volbách do zastupitelstva nedostaly.

Jedničkou koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků je primátorka Pavlína Springerová (HDK). Lídrem hnutí ANO, které je v Hradci Králové v opozici, je advokát a předseda zastupitelského klubu Lukáš Fiedler. V čele uskupení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL stojí ředitelka krajského Centra uměleckých aktivit Martina Erbsová (Změna a Zelení). ODS do voleb vede manažer a městský radní Martin Soukup. Lídrem koalice Pirátů a STAN je produkční pěveckého sboru Boni pueri Kamil Kubica (Piráti). Jedničkou koalice Náš Hradec je senátor Jan Holásek, který bude zároveň na Královéhradecku obhajovat senátorský post. Uskupení Salon republiky 21 vede náměstkyně primátorky Ilona Dvořáková. Koalici PRO, Svobodných a Přísahy vede podnikatel Roman Pátek. V čele Hradecké levice je krajský zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM). Sdružení SPD, Motoristů a Trikolory informace o kandidátech dosud nezveřejnilo.

Hradec Králové nyní řídí koalice čtyř subjektů, a to koalice HDK a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v 37členném zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO. Hnutí ANO, Rozvíjíme Hradec a SPD jsou v opozici.

Podané kandidátní listiny v Hradci Králové a jejich lídři v roce 2026 a 2022:

Název volebního subjektu lídr 2026 lídr 2022

ANO 2011 Lukáš Fiedler Jana Šandová

ODS Martin Soukup Miroslav Hloušek

koalice Hradeckého demokratického klubu a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků Pavlína Springerová

sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL Martina Erbsová

koalice Piráti a STAN Kamil Kubica

Náš Hradec Jan Holásek

koalice PRO, Svobodní a Přísaha Roman Pátek

Salon republiky 21 Ilona Dvořáková

Hradecká levice Lubomír Štěpán

sdružení SPD, Motoristé sobě, Trikolora zatím nezveřejnili

Hradecký demokratický klub a TOP 09 --- Pavlína Springerová

Piráti --- Pavel Vrbický

Rozvíjíme Hradec --- Jan Holásek

SPD --- Irena Němcová

Změna pro Hradec a Zelení --- Adam Záruba

Koalice pro Hradec (KDU-ČSL) --- Růžena Divecká

Hradečtí kantoři a Nestraníci --- Jan Faltýnek

STAN --- Luboš Hoker

Hradec rozumem --- Zdeněk Cvejn

KSČM --- Táňa Šormová

Hradečáci --- Jakub Andrys

SOCDEM --- Jan Král

ROMA LUMA --- Jan Bendig

zdroj: ČTK, www.volby.cz

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