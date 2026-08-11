Miliardové propojení Medvědína a Svatého Petra v Krkonoších je za polovinou

Tomáš Plecháč
  11:52aktualizováno  11:52
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Stavební práce na lyžařském propojení Svatého Petra a Medvědína ve Špindlerově Mlýně významně pokročily. Pod střechou už je dolní stanice šestisedačkové lanovky na parkovišti P1 u Labské přehrady. Příští týden jeřáb položí mostní konstrukci, po které sjezdovka překlene příjezdovou cestu do lyžařského střediska.

U Labské přehrady vzniká provozní budova a dělníci na sjezdovce Přehradní betonují základy sloupů lanové dráhy. Už také začali odlesňovat trasu pro desetimístnou kabinovou lanovku na Medvědín. Její stavba začne příští rok na jaře a bude klíčovou etapou vizionářského projektu s rozpočtem přes miliardu korun.

Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí areály Medvědín a Svatý Petr (10. srpna 2026).
Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí areály Medvědín a Svatý Petr (10. srpna 2026).
Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí areály Medvědín a Svatý Petr (10. srpna 2026).
Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí areály Medvědín a Svatý Petr (10. srpna 2026).
Stavba nové lanovky na sjezdovce Přehradní ve Špindlerově Mlýně, která propojí areály Medvědín a Svatý Petr (10. srpna 2026).
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„Zatím se nám daří dodržovat harmonogram a přeje nám i počasí. Počítáme s tím, že začátkem listopadu bychom měli mít stavebně hotovo,“ říká ředitel špindlerovského skiareálu René Hroneš.

Nová lanovka a sjezdovky se otevřou 12. prosince. Jedním z nejtěžších úkolů je podle ředitele zkoordinovat práce tak, aby na sebe plynule navazovaly. Na staveništi se v jeden okamžik pohybuje až sedm subdodavatelských firem.

Práce na parkovišti P1 začaly letos v dubnu. Hotová je dolní stanice lanové dráhy, kterou nyní zakrývá střecha. Vedle dělníci zdí budovu velína, odkud se bude lanovka ovládat. Všechny stavby jsou kvůli nestabilnímu podloží založeny na mikropilotách, stavaři jich navrtali celkem 1,5 kilometru.

Středisko ve Špindlerově Mlýně letos propojí areály Svatý Petr a Medvědín

Nad terénem už je vidět vznikající provozní budova z betonových bloků. Zázemí v ní najdou informační centrum, toalety a pokladny. Fasáda bude z cortenové oceli. Část s lanovou dráhou a zázemím pro návštěvníky od parkoviště oddělí opěrná zeď.

Noční akce s jeřábem

Technici dokončují 37 metrů dlouhou ocelovou konstrukci mostu. „Příští týden bude jeřáb pokládat konstrukci na pilíře. Odehraje se to během pozdních nočních a brzkých ranních hodin, abychom co nejméně omezili dopravu, protože silnice bude muset být zavřená,“ vysvětluje René Hroneš.

Propojí se Svatý Petr a Medvědín, vzniknou nové sjezdovky, říká šéf areálu ve Špindlu

Nosná konstrukce se skládá z osmi dílů, dohromady váží 80 tun. Před dokončením jsou oba mostní pilíře. Stavební firma začátkem týdne vylila z betonu celou opěrnou část většího pilíře přímo u svahu.

Na most bude ústit sjezdovka Lesní. Její závěrečný úsek, kde jsou ještě vidět pařezy, čekají terénní úpravy. Vytěženou zeminu stavaři využijí k vyrovnání centrálního prostoru se stanicí lanovky, parkovištěm a provozní budovou. Ten se bude nacházet 1,6 metru nad úrovní stávajícího terénu. Nosnou konstrukci druhého mostu přes Labe u Labské přehrady usadil jeřáb loni na podzim.

Místo propojení areálů Medvědín a Svatý Petr u Labské přehrady.

Místo propojení areálů Medvědín a Svatý Petr u Labské přehrady.

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V trase 1 400 metrů dlouhé lanové dráhy už stojí pět z celkem deseti sloupů. Jejich výška se pohybuje od 10 do 17 metrů. Dělníci začínají betonovat druhou polovinu trasy. Veškerý materiál ke sjezdovce dopravují nákladní auta.

„Zcela se obejdeme bez montáže pomocí vrtulníku. Ke všem místům jsme vytvořili příjezdové cesty a materiál zde skládají jeřáby,“ poznamenává ředitel.

Ve Špindlerově Mlýně usadili most přes Labe, který propojí skiareály

V pokročilé fázi je také stavba horní stanice lanové dráhy v nadmořské výšce tisíc metrů. Tento týden se bude betonovat její střecha. V části objektu zapuštěného do země vznikne garážový prostor pro 57 sedaček.

Nejvyšší možný standard

Lanová dráha Leitner se šestimístnými vyhřívanými sedačkami a krycími bublinami proti nepříznivému počasí patří k nejlépe vybaveným zařízením této kategorie na trhu. „Je to nejmodernější generace tohoto typu lanové dráhy od italského výrobce. Pořídili jsme ji v nejvyšším možném standardu. Bude mít například anatomicky tvarované sedáky,“ přibližuje ředitel.

Nová lanovka se poprvé rozjede 12. prosince, kdy skiareál chystá tradiční Špindl Ski Opening. Zároveň se otevřou sjezdovky Lesní a Přehradní v celé délce.

Špindlerovský skiareál ke konci letošního roku proinvestuje přibližně 950 milionů korun. Celkové náklady na lyžařské propojení dvou areálů, mezi kterými se dosud návštěvníci přesouvali auty nebo skibusy, dosáhnou částky 1,2 miliardy. Je to zdaleka největší současná investice v českém lyžařském byznyse. Začala v roce 2023 stavbou páteřních sjezdovek Lesní a Přehradní s umělým zasněžováním, zároveň došlo k rozšíření modré sjezdovky ve Svatém Petru a Vodárenské sjezdovky na medvědínské straně střediska.

Špindlerův Mlýn vykročil k miliardovému propojení Medvědína a Svatého Petra

Dalším velkým projektem bude desetimístná kabinková lanová dráha, která povede z terminálu od Labské přehrady na Medvědín. Stavba začne příští rok na jaře.

„Už jsme začali odlesňovat trasu lanové dráhy, abychom se mohli hned po konci příští zimní sezony pustit do stavby lanovky,“ dodává René Hroneš. V zimě 2027 tak bude lyžařské propojení Medvědína a Svatého Petra kompletně hotové.

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