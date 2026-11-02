Protest na podporu ČT a ČRo v Hradci Králové podpoří studentský pochod

V Hradci Králové se do úterního shromáždění na podporu Českého rozhlasu (ČRo) a České televize (ČT) zapojí také studenti Univerzity Hradec Králové (UHK) nebo herci Klicperova divadla. Veřejné shromáždění bude v den celodenní stávky pracovníků ČT a ČRo, kteří protestují proti chystané změně financování. ČTK to dnes sdělili zástupci pořadatelů. Shromáždění na labské náplavce na Tylově nábřeží u budovy rozhlasu začne v 16:36.
Úterní akci u hradeckého rozhlasu pořádá iniciativa Veřejnoprávně za podpory místních spolků. Demonstrace pořádané stávkujícími se budou konat i v dalších městech ČR.
"Nyní se láme chleba. Zaměstnanci ČT a ČRo vstupují do stávky. Postavili se za nás všechny a podporují je studenti, umělci i veřejnost, která odmítá přihlížet ztrátě svobody. V úterý 3. listopadu se spojíme napříč republikou. My budeme v Hradci Králové. Nachystejte si Večerníčkovu čepici a v 16:36 přijďte," vyzvala občanská iniciativa Síť Aktivních Občanů Hradec Králové.
Shromáždění u rozhlasu na Tylově nábřeží bude předcházet pochod studentů UHK centrem města, který vyjde v 15:30 z náměstí Václava Havla v univerzitním kampusu. "Před budovou Českého rozhlasu vystoupí jeden ze studentských senátorů UHK. Na tomto místě také náš pochod zakončíme, a to tak, že se připojíme k happeningu," sdělila jedna z organizátorek studentské akce Tereza Káninská.
Na úterním shromáždění u rozhlasu vystoupí také herci Klicperova divadla, například Pavel Prais. "Předpokládám, že také v davu bude hodně lidí od nás," řekl dnes ČTK mluvčí Klicperova divadla Martin Sedláček.
Účastníci úterního shromáždění vyjádří nesouhlas s plánovaným zrušením televizních a rozhlasových poplatků a převedením financování obou veřejnoprávních médií na státní rozpočet. Předlohu, která počítá s těmito změnami, poslali 24. října do druhého čtení ve Sněmovně poslanci vládní koalice. Opozice záměr označuje za útok na nezávislost veřejnoprávních médií a jejich faktické zestátnění. Vlnu nevole vzbudilo i samotné projednávání novely, které se protáhlo do brzkých sobotních hodin a poslanci hlasovali v 04:36 ráno.