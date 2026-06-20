Provizorní semafory na největším sídlišti v H.Králové zůstanou, zlepšily dopravu

Provizorní semafory na dvou křižovatkách v Hradci Králové na největším sídlišti Moravské Předměstí zůstanou. Silničáři je instalovali v roce 2024 před zavedením objížděk kolem přestavované křižovatky Mileta na silničním okruhu. Provoz semaforů se osvědčil a podle radnice přispívá k bezpečnějšímu a plynulejšímu provozu na sídlišti, na kterém žije kolem 30.000 lidí.
Semafory jsou na páteřní silnici přes sídliště na křižovatkách ulic Zborovská a Štefánikova a ulic Palachova a Milady Horákové. Dopravu tam řídí od jara 2024, kdy začala přestavba křižovatky Mileta a velká část dopravy vedla přes sídliště.
U obou křižovatek město nyní chystá jejich rekonstrukci s instalací trvalých semaforů. Projektování již radnice zahájila, řekl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09). Provizorní semafory zatím budou na křižovatkách dál fungovat v nájmu od společnosti Eltodo, který radnici přijde zhruba na tři miliony korun bez DPH.
Přestavba křižovatky Mileta za 634 milionů korun začala v dubnu 2024, automobilový provoz se na ni vrátil na konci letošního dubna. K vyšší bezpečnosti a zrychlení dopravy na křižovatce, přes niž denně projedou desetitisíce aut, mají pomoci zejména čtyři podchody pro chodce a cyklisty pod rameny křižovatky. První dva podchody jsou již otevřené, zbylé dva chtějí stavbaři otevřít na přelomu července a srpna. Veškeré práce na Miletě by měly skončit sadařskými úpravami do dubna 2027.