Nové učebny, dílny i umělecké ateliéry. Průmyslovka připravuje velkou rekonstrukci

Autor: poš
  12:44
Ve Velkém Poříčí dojde k rekonstrukci Střední průmyslové školy Otty Wichterleho za 230 milionů korun, která umožní udržení široké nabídky zdejších oborů.

Vizualizace nové podoby školy v Velkém Poříčí. | foto: Královéhradecký kraj

„Rozšíření praktické výuky z pronajatých prostor firmy Wikov i opravy zajistí moderní dílny pro strojírenství, ateliéry pro umělecké obory i učebny pro aranžéry a krejčí. Nové prostory zároveň podpoří zájem studentů o tyto obory, o jejichž absolventy je v regionu mezi zaměstnavateli velký zájem,“ uvedla náměstkyně hejtmana Jana Berkovcová (ANO).

Projekt počítá s demolicí části haly a bývalé kotelny. Vznikne třípodlažní část budovy s atriem, v plánu je také třípodlažní vestavba. Součástí úprav bude přesun oboru aranžér do nových učeben nad strojírenskými dílnami.

Uvolněné prostory škola užije pro dočasně utlumený oboru krejčí a také pro část praktické výuky oboru modelářství a návrhářství oděvů.

„Pracujeme na veřejné soutěži na dodavatele stavebních prací, kterou chceme vypsat ještě letos,“ řekl radní pro investice Zdeněk Praus. Střední průmyslová škola Otty Wichterleho navazuje na tradici výuky strojírenských, elektrotechnických, polygrafických a textilních oborů v Hronově a ve Velkém Poříčí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Tragédie na Vysočině. Třináctiletý chlapec zemřel po pádu z okna gymnázia

Policisté prověřují okolnosti tragické události v Bystřici nad Pernštejnem. Po pádu z okna na tamním gymnáziu v pondělí zemřel třináctiletý chlapec. Na místo byli povoláni psychologové a krizoví...

20. října 2025  13:22,  aktualizováno  14:02

Pardubice rozšíří třídění odpadu přímo u domů do dalších vilových čtvrtí

Město Pardubice rozšíří možnost třídění odpadu z domácností metodou door to door do dalších městských částí. Po Svítkově a Popkovicích se k projektu v příštím...

20. října 2025  12:28,  aktualizováno  12:28

OBRAZEM: Mejdan s Impulsem roztančil O2 arenu. Zpěváci vyrazili do publika

Hudební show Mejdan s Impulsem 2025 včera opět naplnila O2 arenu energií a skvělou náladou. Na pódiu se vystřídala řada českých hvězd, které si s publikem užily večer plný hitů a překvapení.

19. října 2025  15:19,  aktualizováno  20.10 13:53

Rychlé půjčky lákají. Téměř polovina dlužníků se ale dostane do dluhové spirály, ukazuje Index nebankovních úvěrů NeplatUroky.cz

20. října 2025  13:53

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fiakry zmizí ze Staroměstského náměstí, rozhodli radní. Zánik tradice, vadí opozici

Pražský magistrát vypoví nájemní smlouvu s Cechem fiakristů a povozníků Čech a Moravy na stanoviště fiakrů na Staroměstském náměstí. V pondělí to schválili radní hlavního města. Praha od roku 2023...

20. října 2025  13:52,  aktualizováno  13:52

Města se snaží zkrotit jmelí, stále je na tom nejhůře Moravskoslezský kraj

Už čtvrtá etapa projektu, který má omezit nadměrné šíření jmelí bílého, začala v Ostravě. Arboristé se v právě začínajícím období vegetačního klidu tentokrát soustředí na obvody Michálkovice,...

20. října 2025  13:52

Studie nastaví limity pro výstavbu a ochranu přírody ve Vysokém Mýtě

Město Vysoké Mýto na Orlickoústecku nechá zpracovat krajinnou studii, kterou se budou řídit městské odbory. Dokument má nastavit limity budoucí výstavby,...

20. října 2025  12:07,  aktualizováno  12:07

Přes překážky k zážitkům a cíli. Vyprodaná ČEZ RunTour zavedla v Pardubicích dvě tisícovky běžců na trať nejslavnějšího dostihu v ČR

20. října 2025  13:37

Pražskou zoo dočasně povede šéf odboru ochrany prostředí Kyjovský

Řízením pražské zoologické zahrady byl od 1. do 30. listopadu pověřen šéf magistrátního odboru ochrany prostředí Štěpán Kyjovský. Rozhodli o tom dnes radní města. Od 1. prosince by se vedení...

20. října 2025  13:22,  aktualizováno  13:36

Kolový nakladač se vzpříčil o strom, pro zraněného dělníka letěl vrtulník

V lese poblíž stavby v Nové Pace na Jičínsku se dnes ráno zranil asi třicetiletý muž, který řídil malý kolový nakladač. Stroj s korbou vepředu se zaklínil mezi stromy tak nešťastně, že zadní náprava,...

20. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

NASA vybrala astronomickým snímkem pro dnešní den českou fotku komety Lemmon

Astronomickým snímkem dnešního dne zvolil americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) českou fotografii Hledání komety Lemmon. Autorem snímku je...

20. října 2025  11:56,  aktualizováno  11:56

Stopka pro sdílené elektrokoloběžky v Praze. Radní odsouhlasili regulaci

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek. Dnes to schválili radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika...

20. října 2025  11:12,  aktualizováno  13:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.