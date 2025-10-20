Nové učebny, dílny i umělecké ateliéry. Průmyslovka připravuje velkou rekonstrukci

„Rozšíření praktické výuky z pronajatých prostor firmy Wikov i opravy zajistí moderní dílny pro strojírenství, ateliéry pro umělecké obory i učebny pro aranžéry a krejčí. Nové prostory zároveň podpoří zájem studentů o tyto obory, o jejichž absolventy je v regionu mezi zaměstnavateli velký zájem,“ uvedla náměstkyně hejtmana Jana Berkovcová (ANO).
Projekt počítá s demolicí části haly a bývalé kotelny. Vznikne třípodlažní část budovy s atriem, v plánu je také třípodlažní vestavba. Součástí úprav bude přesun oboru aranžér do nových učeben nad strojírenskými dílnami.
Uvolněné prostory škola užije pro dočasně utlumený oboru krejčí a také pro část praktické výuky oboru modelářství a návrhářství oděvů.
„Pracujeme na veřejné soutěži na dodavatele stavebních prací, kterou chceme vypsat ještě letos,“ řekl radní pro investice Zdeněk Praus. Střední průmyslová škola Otty Wichterleho navazuje na tradici výuky strojírenských, elektrotechnických, polygrafických a textilních oborů v Hronově a ve Velkém Poříčí.