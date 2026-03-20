Dvorská radnice chce průmyslovou zónu zpět, firmu viní z porušení smlouvy

Tomáš Plecháč
  11:42aktualizováno  11:42
Spory o pozemky v průmyslové zóně Zboží, které v roce 2018 koupila od města Dvůr Králové nad Labem strojírenská společnost Karsit, dostaly novou dynamiku. Majitelka Karsitu v dopise adresovaném vedení města odmítla jakékoli pochybení a opoziční zastupitel Jan Bém (ODS) podal trestní oznámení.
Vizualizace budoucího závodu Karsit Automotive u Dvora Králové nad Labem

Podle Béma si radnice při prodeji zóny dostatečně neochránila svůj majetek. Město zároveň nakročilo k vypovězení smlouvy o převodu parcel.

Radnice s investorem uzavřela první smlouvu v roce 2016, o dva roky později Karsit odkoupil 11,5 hektaru pozemků za 18 milionů korun. Továrnu na výrobu autodílů nepostavil, protože kvůli smršti připomínek a námitek nezískal stavební povolení.

Karsit původně nabídl 60 milionů, tedy 525 korun za metr čtvereční. Nakonec zaplatil 155 korun za metr čtvereční s tím, že uhradí hrubé terénní úpravy, stavbu inženýrských sítí a příjezdové komunikace. Vybudoval jen část z toho.

Čtvrť nevznikla, firma je v insolvenci. Dvůr zkoumá smlouvy o prodeji pozemků

O prodej parcel se v posledních měsících začal zajímat kontrolní výbor dvorského zastupitelstva. Doklady o výši investic Karsitu do průmyslové zóny, které si výbor opakovaně vyžádal, dosud neobdržel. Předseda kontrolního výboru a opoziční zastupitel Jan Bém proto podal trestní oznámení na neznámého pachatele.

Město si podle něj dostatečně neochránilo majetek, navíc ve smlouvě chyběla pojistka pro případ, že továrna nebude postavena.

„Kontrolní výbor nedostával informace k tomu, jak se Karsit vypořádal s investicemi do průmyslové zóny. Když mám jako předseda výboru podezření na spáchání trestného činu, tak jsem povinen to předat orgánům činným v trestním řízení,“ řekl Jan Bém.

Dvůr Králové si nechal zpracovat právní rozbor, podle něj má město šanci získat pozemky zpět. Dceřiná společnost Karsit Finance, na kterou původní majitel průmyslové zóny Karsit Automotive parcely v roce 2021 převedl, je v insolvenci. Ta je výsledkem majetkových sporů v rodině zakladatele holdingu Františka Řípy, jenž v roce 2021 zemřel.

Návrh na insolvenci dal loni v červenci syn podnikatele David. Na pozemky ve Zboží je vydaný exekuční příkaz.

Třicet dnů na spuštění zkušebního provozu

Podle města Karsit porušil smlouvu, protože v roce 2022 stáhl žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pozemky radnice prodávala s tím, že na nich vznikne továrna na autodíly. Miliardovou investici Karsit realizoval v Hradci Králové a v Jaroměři.

Zastupitelé na březnové schůzi schválili výzvu, firma má 30 dní od jejího doručení na „spuštění zkušebního provozu“ neexistující továrny. K tomu samozřejmě nedojde. Výzva je nutným krokem pro to, aby město mohlo od smlouvy odstoupit a pozemky vymáhat soudní cestou.

„V případě uplynutí dodatečné lhůty město od smlouvy o převodu nemovitosti ze dne 19. 9. 2018 odstupuje, a to se všemi právními důsledky s tím spojenými,“ stojí ve výzvě podepsané starostou Janem Jarolímem (ANO), kterou má iDNES.cz k dispozici.

Šlo o šikanózní podněty, reaguje firma

Pár dní před schůzí zastupitelé obdrželi dopis podepsaný jednatelkou Karsit Finance Petrou Tkadlčíkovou a majitelkou Kamilou Kaiserovou. Byl reakcí na žádost města o doložení investic do průmyslové zóny. Vedení společnosti v dopise odmítá pochybení a porušení smluv. Podle nich firma neměla povinnost investovat konkrétní částku.

„Žádná ze smluv neobsahuje závazek na pozemcích provést investice o určité výši,“ uvádějí. Ve smlouvě z roku 2018 byla prý kupní cena dohodnuta na základě vyprojektovaných nákladů.

Podle jednatelky a majitelky to bylo několik desítek milionů korun. Jen hrubé terénní úpravy projektant ocenil na téměř 86 milionů korun. „Jediným důvodem, proč nebyl projekt realizován, je to, že se orgány státní správy nebyly schopny vypořádat s evidentně šikanózními podněty účastníků stavebního řízení,“ píší v dopise.

Odvolání a námitky podala dvorská textilní společnost Juta podnikatele Jiřího Hlavatého, Spolek Za Kocléřov nebo lidé žijící v okolí průmyslové zóny.

Bývalý senátor Hlavatý blokuje stavbu konkurenční továrny ve Dvoře Králové

„Jediný, koho lze v této kauze považovat za skutečně poškozeného, je naše společnost. Přesto se město neostýchá nyní po uplynutí osmi let od uzavření kupní smlouvy prověřovat a zpochybňovat plnění povinností z naší strany. Proti takovému přístupu se se vším důrazem ohrazujeme a nerozumíme mu,“ uvádějí Tkadlčíková s Kaiserovou.

22. března 2018

Kromě dvanácti hektarů od města Karsit koupil i sousední pozemky. Za parcely o rozloze 68 tisíc metrů čtverečních a nemovitosti zaplatil víc než 40 milionů korun. V závěru dopisu uvádějí, že Karsit zhruba před dvěma lety dostal nabídku na odkoupení pozemků „od majitele společnosti“, která posílala odvolání do stavebního řízení.

„S odkazem na našeho zakladatele pozemky této společnosti ani jejímu majiteli neprodáme,“ uzavírají jednatelka a majitelka Karsitu.

