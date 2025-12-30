Místo ohňostroje multimediální show, v Hradci rozdají i čočkovou polévku

Zavedená akce První den spolu začne 1. ledna už v 16 hodin. Podávat se bude zdarma čočková polévka a punč. Rozezní se také zvon Augustin, který rozpohybují zvoníci v historických kostýmech, což návštěvníci na náměstí uvidí na velkoplošné obrazovce.
V pozdním odpoledni začne projekce snímku Film 800, který přibližuje zlomové okamžiky hradecké historie a významné dominanty Hradce. Místní se budou moci ohlédnout také za letošním rokem plným oslav 800. výročí od první písemné zmínky o městě.
Vrcholem bude mezinárodní multimediální show Drawman. Radnice navázala na loňskou spolupráci s Michalem Dvořákem, který na Velké náměstí přivezl projekt Vivaldianno. Nyní představí show inspirovanou dílem slavného secesního výtvarníka Alfonse Muchy, jehož elegantní plakáty, šperky a monumentální plátna definovala celou uměleckou éru.
Silný příběh vypráví o věčném boji a kontrastu mezi tvorbou a ničením. Show propojuje komiksové prvky s originální živou hudbou, tancem a světelnými efekty. Průvodcem je herec Pierce Brosnan. Konec programu je v plánu v 18. 30 hodin.